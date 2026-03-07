Gruppenliga: TSV Seckmauern will nachlegen

Luca Siebenlist steht dem TSV Seckmauern nicht zur Verfügung Archivfoto: Herbert Krämer

Seckmauern. Der TSV Seckmauern ist in der Gruppenliga am Sonntag bei der TSV Auerbach (15 Uhr) gefordert. Die Odenwälder wollen nach dem 4:2-Heimsieg gegen die SG Wald-Michelbach auch im Bensheimer Stadtteil „etwas Zählbares mitnehmen“.

TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann zeigt sich mit Blick auf das Comeback seiner Mannschaft in der Vorwoche nach einem 0:2-Rückstand zufrieden. „Wir haben eine stabile Leistung gezeigt, wenngleich wir eigentlich zu wenig aus unserer langen Überzahl gemacht haben“, erklärt der 39-Jährige. Paradoxerweise habe sein Team trotz der Gegentreffer beim Elf gegen Elf ein besseres Spiel gezeigt als in der späteren Überzahl – wenngleich man die Partie noch drehen konnte. „Das war vor allem im Hinblick auf das 0:10 in Fürth eine Top-Reaktion von den Jungs“, lobt Oppermann.

Die TSV Auerbach konnte zuletzt ebenfalls dreifach punkten. Die Bergsträßer haben dank des 4:2-Erfolges beim SV Fürth weiterhin vier Punkte Abstand auf Seckmauern und verbleiben damit im Tabellenmittelfeld.

Oppermann hat großen Respekt vor dem Gegner

„Meiner Meinung nach besteht bei Auerbach eine große Diskrepanz zwischen ihrem eigentlich vorhandenen Potenzial und dem tatsächlichen Tabellenplatz. Für mich ist das im Spiel mit dem Ball nach wie vor eines der Top-Teams der Liga“, meint Oppermann.

Im Hinspiel, das die Odenwälder überraschend deutlich mit 3:0 gewannen, habe sein Team „die beste taktische Leistung der Saison“ abgerufen und damals auch in der Höhe verdient gesiegt. Für den Sonntag gelte nun, das Spiel des Gegners auf die ungefährlichen Zonen zu beschränken, „in denen uns ihr Ballbesitz nicht wehtut“.

Dabei muss der TSV mal wieder auf einige Akteure verzichten. So fehlen Maximilian Raitz, Tim Eckert und Kapitän Luca Siebenlist allesamt urlaubsbedingt. Angreifer Joshua Diehl plagen des Weiteren noch Oberschenkelprobleme, und Flügelstürmer Dion Prostmeyer wird mit seinem Schlüsselbeinbruch, den er sich gegen Wald-Michelbach bei einem Zusammenprall zugezogen hat, wohl bis Saisonende ausfallen. „Wir werden trotzdem, wie schon in der gesamten Saison, elf Jungs auf den Platz bekommen, die alles dafür tun werden, die nächsten Punkte einzufahren“, gibt sich Oppermann kämpferisch.





