Gruppenliga: TSV Seckmauern droht der Abstieg

Im zweiten Abschnitt drehten die Gäste das Spiel durch Luca Kowalski sogar zunächst (58.), ehe Dario Hener mit seinem Doppelpack das 2:2 besorgte (70.). Doch die Alsbacher, die vor der Begegnung satte zehn Partien in Folge verloren hatten, ärgerten den TSV erneut und stellten nach 80 Minuten durch Jan Turcanu auf 3:2. In der Nachspielzeit traf Maximilian Reitz für Seckmauern zwar noch zum Ausgleich (90 + 3.), verpasste aber schlussendlich den Heimdreier und kassierte zum zehnten Mal hintereinander mindestens drei Gegentore. "Unser Ziel bleibt natürlich trotzdem, die letzten drei Partien zu gewinnen und alles in unserer Macht Stehende für den Klassenerhalt zu tun", forderte Oppermann. Mit der SKV Büttelborn, die das Tabellenschlusslicht darstellt, trifft man dabei in der kommenden Woche auf den nächsten bereits abgestiegenen Gegner.