Gruppenliga: TSV Seckmauern droht der Abstieg

Seckmauern. Der TSV Seckmauern steht vor dem Abstieg aus der Gruppenliga. Die Odenwälder kamen gegen den bereits abgestiegenen Tabellenvorletzten FC Alsbach trotz eines eigenen Last-Minute-Treffers nicht über ein Unentschieden hinaus und trennten sich 3:3 (1:1).
Da alle direkten Konkurrenten im Tabellenkeller ihre Spiele verloren, hätte der TSV mit einem Sieg den Abstand auf den SV Geinsheim auf dem voraussichtlichen Relegationsrang 13 auf vier Punkte verkürzen können. Stattdessen hat das Team von Spielertrainer Lucas Oppermann bei noch drei ausstehenden Partien sechs Punkte Rückstand auf Geinsheim und das deutlich schlechtere Torverhältnis. "Das fühlt sich heute alles sehr ernüchternd und bitter an", bekannte Oppermann nach Abpfiff. Sein Team habe sich gegen eine bereits abgestiegene Mannschaft vor allem vor dem gegnerischen Tor insgesamt zu schwach präsentiert.
"Wenn man ehrlich ist, war das von beiden Mannschaften heute ein Fußballspiel auf ganz gruseligem Niveau", räumte der 39-Jährige ein. Dabei ging Seckmauern durch einen Treffer von Dario Hener, dessen Einsatz fraglich gewesen war, früh mit 1:0 in Führung (11.). Doch die Odenwälder verpassten es, nachzulegen, und kassierten stattdessen mit dem Pausenpfiff den Ausgleich durch Ji Hoon Hwang (45 + 2). "Du darfst nach so einer ersten Hälfte niemals mit einem Unentschieden in die Pause gehen", ärgerte sich Oppermann.
Im zweiten Abschnitt drehten die Gäste das Spiel durch Luca Kowalski sogar zunächst (58.), ehe Dario Hener mit seinem Doppelpack das 2:2 besorgte (70.). Doch die Alsbacher, die vor der Begegnung satte zehn Partien in Folge verloren hatten, ärgerten den TSV erneut und stellten nach 80 Minuten durch Jan Turcanu auf 3:2. In der Nachspielzeit traf Maximilian Reitz für Seckmauern zwar noch zum Ausgleich (90 + 3.), verpasste aber schlussendlich den Heimdreier und kassierte zum zehnten Mal hintereinander mindestens drei Gegentore. "Unser Ziel bleibt natürlich trotzdem, die letzten drei Partien zu gewinnen und alles in unserer Macht Stehende für den Klassenerhalt zu tun", forderte Oppermann. Mit der SKV Büttelborn, die das Tabellenschlusslicht darstellt, trifft man dabei in der kommenden Woche auf den nächsten bereits abgestiegenen Gegner.