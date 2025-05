Auf die Paraden von Keeper Moritz Weipert wird es für den TSV Höchst am Sonntag wieder ankommen. Archivfoto: Guido Schiek

Gruppenliga: TSV Höchst muss liefern Odenwälder zu Gast bei spielstarker SG Wald-Michelbach Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt SG WaMi TSV Höchst

Höchst. Der TSV Höchst benötigt nach der 1:3-Pleite gegen die SKG Bickenbach weiter dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. So reist der Gruppenligist am Sonntag zur SG Wald-Michelbach (Anstoß 15 Uhr), die sich mit einem 4:2-Auswärtssieg in Bensheim endgültig von den unteren Plätzen distanziert hat.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Leider haben wir gegen Bickenbach die große Chance verpasst, einen Befreiungsschlag zu landen“, bemängelt Spielertrainer Christian Remmers. Die Odenwälder sind infolge der Niederlage auf Platz 13 abgerutscht und befinden sich mittendrin im engen Abstiegskampf. Da die genaue Anzahl an Absteigern von diversen Faktoren in den höheren Ligen abhängig ist, wird zudem bis zum letzten Spieltag unklar bleiben, welcher Tabellenplatz zum direkten Klassenerhalt reichen wird. „Wir haben es selbst in der Hand und können durch maximal viele Punkte in den letzten drei Spielen alles klar machen“, weiß Remmers. Dass Verbandsligist Viktoria Griesheim unlängst bekannt gab, seine Mannschaft abzumelden und damit als erster künftiger Absteiger in die Gruppenliga feststeht, bedeute, dass es in der Gruppenliga einen direkten Abstiegsplatz weniger gebe – was dem TSV natürlich in die Karten spielt. Nichtsdestotrotz habe sich weiterhin die Ausgangslage wenig verändert. „Wir müssen liefern und brauchen ganz einfach Punkte“, so der 41-jährige Coach.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SG Wald-Michelbach SG WaMi TSV Höchst TSV Höchst 15:00