Gruppenliga: TSV Höchst hat den Klassenerhalt in eigener Hand

Mit einem Sieg gegen den SV Groß-Bieberau kann sich der TSV Höchst in die Pole-Position um den Klassenerhalt spielen. – Foto: Dominik Claus

Höchst. Gruppenligist TSV Höchst bestreitet am Sonntag sein erstes von zwei Endspielen im Saisonendspurt. Die Mannschaft von Coach Thorsten Fornoff und Spielertrainer Christian Remmers, für die es das letzte Heimspiel in ihren aktuellen Funktionen an der Jahnstraße sein wird, empfängt den direkten Konkurrenten SV Groß-Bieberau (Anstoß 15 Uhr).

Morgen, 15:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst SV Groß-Bieberau Gr.-Bieberau 15:00 Ausgangslage nach Unentschieden in Wald-Michelbach bleibt gleich

Die Gäste rangieren mit 38 Punkten auf Platz elf vor dem TSV, der seinerseits mit 36 Zählern auf dem 13. Platz steht. Nach dem 2:2-Unentschieden in der letzten Woche bei der SG Wald-Michelbach habe sich die Höchster Ausgangslage nicht wirklich verändert. „Wir haben weiterhin alles in der eigenen Hand und sind nicht auf Ergebnisse auf anderen Plätzen angewiesen“, weiß Remmers. Das Remis in Wald-Michelbach sei am Ende gerecht gewesen, gleichwohl man vor allem im ersten Spielabschnitt höher als „nur“ 1:0 hätte führen müssen. „Ein Lattenschuss, ein Ball auf der Torlinie und gute Kombinationen ohne Krönung – wir hätten für klare Verhältnisse sorgen müssen“, sagt Remmers. Nach dem Anschlusstreffer der Spielgemeinschaft in der zweiten Halbzeit zum 1:2 hätte man zudem die große Chance auf das 3:1 gehabt, diese jedoch vergeben und so später noch den Ausgleich kassiert. Dass man nach einer dicken Gelegenheit von Wald-Michelbach in der Schlussphase nicht noch als Verlierer vom Platz gegangen ist, sei auf der anderen Seite wiederum glücklich gewesen. Remmers bekräftigt den Anspruch an die eigene Mannschaft