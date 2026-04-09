Gruppenliga: TSV Bleidenstadt steckt 0:4 weg

Der TSV Bleidenstadt (blaue Trikots, hier gegen den FC Bierstadt) muss gegen den SC Offheim eine deutlich 0:4-Niederlage hinnehmen. – Foto: Leandra Schmidt (Archiv)

Wiesbaden. Diese Spielklasse ist für die meisten Clubs ein Risikogebiet. In der Gruppenliga Wiesbaden dürfen sich die Teams ab Rang sieben angesichts der maximal fünf Absteiger nicht in Sicherheit wiegen. Mit 33 Punkten nimmt der TSV Bleidenstadt nach zwischenzeitlichem Höhenflug jenen siebten Platz ein. Musste aber unter der Woche beim 0:4 gegen den Rangdritten SC Offheim der Stärke des Gegners um den pfeilschnellen Torjäger Johannes Moog, der mit drei Treffern auf 23 Saisontore stellte, Tribut zollen. Ferner fielen vier Kaderspieler aus.

„Wir können mit dem Ergebnis leben. Es wäre ja vermessen, wenn wir dauerhaft die Liga aufmischen würden. Wir bleiben bodenständig“, sagt Norman Schlabs, als Coach 20 Jahre für die TSV-Zweite zuständig und jetzt nach den Trainer-Turbulenzen der laufenden Runde in der ersten Mannschaft eingesprungen. Um sich mit seiner geballten Erfahrung und Vereinsverbundenheit einzubringen. Nicht als großer Zampano, sondern als Teamplayer. Mit Phil Weimer, der auch durch seinen Part beim SV Wehen Wiesbaden „geballtes Wissen“ einbringe, zudem unter Einbindung der Spielführer Max Schönleber und Philipp Webert, erläutert Norman Schlabs. Ein Quartett, das sich offenbar gut ergänzt. Kommunikation und Motivation, das sind für Norman Schlabs grundlegende Faktoren. Der Dialog mit den Spielern, auch zu Themen abseits des Fußballs, bedeutet ihn viel. „Mir war es wichtig, Ruhe reinzubringen“, sagt der 57-Jährige. Und verspürt jetzt: „Es ist ein Miteinander geworden.“ Sechs Punkte, kalkuliert Schlabs vorsichtig, könnten zum Verbleib reichen. Besser acht, um auf 41 Zähler zu kommen. Angesichts der Partie beim SV Niedernhausen (So., 15 Uhr) und des folgenden Heimspiels gegen Primus VfB Unterliederbach steht noch ein steiniger Weg bevor.