Gruppenliga: TSV Altheim ist gegen Dersim unter Zugzwang Für Gruppenligist TSV Altheim ist die Lage bedrohlich geworden +++ SV Münster kann einen großen Schritt machen von Michael Sobota · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Abstiegskampf: In der Fußball-Gruppenliga Darmstadt brauchen der TSV Altheim, der SV Münster, Viktoria Griesheim und der SV Groß-Bieberau Punkte für den Klassenerhalt. – Foto: Norbert Kaus

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt steht der TSV Altheim unter Druck. Nach der Winterpause ist es beim Aufsteiger nicht mehr gelaufen. In elf Spielen gab es nur einen Sieg und zwei Remis. Zudem kassierte man 45 Gegentore und traf selbst nur 13 Mal. Kein Wunder, dass der komfortable Abstand zur Abstiegszone, den Altheim mit in die Winterpause nahm, mittlerweile dahingeschmolzen ist. Nur noch vier Punkte trennen Altheim derzeit vom Abstiegs-Relegationsplatz.

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