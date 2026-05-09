Gruppenliga: TSV Altheim ist gegen Dersim unter Zugzwang

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt steht der TSV Altheim unter Druck. Nach der Winterpause ist es beim Aufsteiger nicht mehr gelaufen. In elf Spielen gab es nur einen Sieg und zwei Remis. Zudem kassierte man 45 Gegentore und traf selbst nur 13 Mal. Kein Wunder, dass der komfortable Abstand zur Abstiegszone, den Altheim mit in die Winterpause nahm, mittlerweile dahingeschmolzen ist. Nur noch vier Punkte trennen Altheim derzeit vom Abstiegs-Relegationsplatz.
Am diesem Sonntag (alle Spiele beginnen um 15 Uhr) ist der TSV nun gegen Aufstiegskandidat Dersim Rüsselsheim gefordert. In Rüsselsheim unterlag Altheim nach gutem Spiel knapp mit 1:2. Die Gäste haben den zweiten Tabellenplatz an den VfR Fehlheim abgeben müssen, spekulieren aber auf einen Ausrutscher des Rivalen. Das heißt für die eigenen Ambitionen, dass nur ein Sieg in Altheim zählt. Gleiches gilt aber auch für die Gastgeber, die dreifach punkten müssen. Eine Partie also, in der beide Mannschaften unter jeweils anderem Vorzeichen auf Sieg spielen müssen.
Den Klassenerhalt fast in der Tasche hätte der SV Münster, sofern man in Wald-Michelbach als Sieger vom Platz geht. Auf eigenem Platz setzte man sich deutlich mit 3:0 durch, doch haben die Gastgeber durch eine Siegesserie im Abstiegskampf neue Hoffnung geschöpft und werden alles daran setzen, drei Punkte einzufahren. Münster ist also gewarnt und wird versuchen, möglichst schnell für klare Verhältnisse zu sorgen.
Auch der SV Groß-Bieberau ist noch nicht völlig sicher, was den Klassenerhalt anbelangt. Im Spiel am Sonntag gegen Schlusslicht SKV Büttelborn soll aber mit einem Sieg ein entscheidender Schritt getan werden. Allerdings werden die Gäste Groß-Bieberau alles abverlangen und zumindest das Remis aus dem Vorspiel wiederholen wollen.
Viktoria Griesheim hat ebenfalls noch Abstiegssorgen. Bei der TSV Auerbach könnte man diese mit einem Sieg stark lindern. In Griesheim trennte man sich 1:1, ein Ergebnis, das die Viktoria nicht viel weiterbringen würde. Ein Sieg muss also her.
Während der FC Alsbach als Absteiger feststeht, geht es für Gastgeber TSV Seckmauern am Sonntag noch um Punkte für den Ligaverbleib. Entsprechend engagiert und robust werden die Odenwälder zu Werke gehen.