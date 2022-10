Gruppenliga: TSG Wörsdorf und SV Wiesbaden ohne Glück TSG und SVW müssen gegen die Spitzenteams aus Hornau und Okriftel knappe Niederlagen quittieren +++ Türkischer SV verliert erneut auswärts +++ Remis im Derby

Trotz starker Vorstellung riss die Wörsdorfer Erfolgsserie beim Tabellenführer: Emir Arik verpasste die frühe TSG-Führung freistehend vor dem Hornauer Keeper, nach dem 1:0 verhinderte Wörsdorfs Torwart Diego Hollmann mit Elfmeterparade die Vorentscheidung kurz vor der Pause. Im zweiten Abschnitt schien sich dann das Blatt zugunsten der immer stärker werdenden Gäste zu wenden: Max Bell Bell schaffte den umjubelten Ausgleich (82.), Dawda Njie hatte drei Minuten später freistehend den Siegtreffer auf dem Fuß. Der gelang mit dem letzten Angriff jedoch dem Klassenprimus aus zwanzig Metern, als sich fast alle Akteure im TSG-Strafraum aufhielten und dem Wörsdorfer Keeper die Sicht nahm. In einem starken Team überragte laut TSG-Sprecher Jupp Dietz Atta Bajwa in der Innenabwehr.

Remis im Liederbacher-Derby: Der VfB agierte in der ersten Halbzeit mit zunehmender Spieldauer dominant, ging durch den ersten ernstzunehmenden Abschluss durch Dorian Miric mit 1:0 in Führung - bereits sein 17. Saisontor. Danach verzeichneten Marko Colovejic, Dorian Miric oder Patrick Barnes weitere Gelegenheiten. Aber: Vor und nach dem Unterliederbacher Führungstreffer zitterte das VfB-Gebälk: Zunächst hatte Oberliederbachs Karim Bouzakri die Latte getroffen. Kurz vor der Halbzeit scheiterte die SGO abermals am Aluminium: Oliver Joerss schoss mit links an den Innenpfosten. Der Ausgleich fiel dann kurz vor Spielende.: Florian Joerss mit einer Hereingabe von links, die der am schnellsten reagierende Bouzakri in der Mitte zum Ausgleich über die Linie drückte.