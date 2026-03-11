Gruppenliga: Topspiel zwischen Ginsheim und FC Fürth

Die Offensive des VfB Ginsheim (blaue Trikots) ist bisher kaum zu stoppen. Am Wochenende will der FC Fürth dem Tabellenführer ein Bein stellen.. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

Darmstadt. Am Sonntagnachmittag geht der Spielbetrieb der Gruppenliga Darmstadt in die nächste Runde. Für den 23. Spieltag sind folgende Partien angesetzt:

Der Vorjahres-Absteiger SC Viktoria Griesheim trifft im Heimspiel auf den Tabellen-Vierzehnten SG Wald-Michelbach. Die Auswärtsfahrer wollen ihre bisher dürftige Auswärts-Bilanz in dieser Saison, mit bisher einem Sieg aus zehn Spielen, aufbessern. Griesheim will den bisher schwachen Start in die Rückrunde, mit nur einem Sieg aus vier Spielen, vergessen machen.

Der TSV Altheim bekommt es im Mittelfeld-Duell mit dem SV Groß-Bieberau zu tun. Für den TSV geht es darum, nach dem bisher verpatzten Jahreseinstieg eine Trendumkehr einzuleiten und endlich den ersten Sieg nach dem Wiederbeginn einzusammeln, um nicht in der Tabelle nach unten abzurutschen. Die auswärtsstarken Groß-Bieberauer könnten mit einem Sieg an Altheim vorbeiziehen und das Polster Richtung Abwärtsränge vergrößern.

Der Aufsteiger und Tabellenführer VfB Ginsheim hat den FC Fürth zu Gast. Die Heimmannschaft ist zur Zeit in guter Form und hat in der Rückrunde noch kein Spiel verloren. Die beiden Partien zum Jahresstart konnten sie gewinnen, unter anderem ein offensivfreudiges 8:1 zuhause gegen den SV 1919 Münster . Der Gast befindet sich allerdings ebenfalls in guter Form, reist mit breiter Brust und drei Siegen aus den letzten fünf Spielen zum Topspiel des Spieltags.

Der Tabellenfünfte VfR Fehlheim spielt zuhause gegen den TSV Seckmauern. Fehlheim braucht einen Sieg, um weiterhin im Rennen um Platz zwei mitmischen zu können. Für Seckmauern geht es darum, die Gegentor-Flut mit 16 Toren aus den ersten drei Spielen seit dem Restart in den Griff zu bekommen.

Im Duell zwischen dem FC Alsbach und der FSG Riedrode könnten die Vorzeichen nicht unterschiedlicher stehen. Während Alsbach gegen den Abstieg kämpft, lebt bei der FSG der Traum vom möglichen Aufstieg. Damit dieser Traum weiterhin realistisch bleibt, muss Riedrode nach dem durchwachsenen Rückrunden-Start schleunigst wieder gewinnen. Auch Alsbach könnte einen Sieg gut vertragen, bisher steht aus den letzten fünf Spielen nur ein Sieg in den Büchern.

Der SV Fürth will im Heimspiel gegen den SV 1919 Münster die krachende 0:5-Auswärtsniederlage des vergangenen Spieltags gegen die FSG Riedrode vergessen machen und sich Luft im Abstiegskampf verschaffen. Münster möchte nach dem Achtungserfolg gegen Dersim endlich den ersten Sieg der Rückrunde einfahren.

Der FC 1907 Bensheim trifft im Heimspiel auf die TS Ober-Roden. Bensheim hat in der Rückrunde bisher erst eine Niederlage hinnehmen müssen und möchte die positive Stimmung möglichst lange konservieren. Ober-Oden ist seit mittlerweile fünf Spielen ungeschlagen und hofft ihrerseits diese Serie weiter ausbauen zu können.

Der Tabellenzweite SV Dersim Rüsselsheim trifft zuhause auf den formstarken SV 07 Geinsheim. Die Gäste wollen Dersim die zweite Heimniederlage der Saison zufügen. Dersim wiederum benötigt einen Sieg, um seinen Platz als erster Verfolger des VfB Ginsheim zu verteidigen.

Der Tabellenletzte SKV Büttelborn bekommt es im Heimspiel mit der TSV Rot-Weiß Auerbach zu tun. Büttelborn steckt tief im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte, um noch Hoffnung schöpfen und einen möglichen Abstieg noch abwenden zu können. Der Gast aus Auerbach reist mit großem Selbstbewusstsein und vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in der Rückrunde nach Büttelborn.

Die Spiele im Überblick: