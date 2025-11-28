Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SKV Büttelborn ist am Sonntag im Kellerduell in Fürth gefordert. – Foto: Norbert Kaus - Archiv
Gruppenliga: Topspiel in Rüsselsheim, Kellerduell in Fürth
Der Ausblick auf den finalen Spieltag in diesem Jahr +++ Dersim kann den Aufstiegskampf neu anheizen +++ Büttelborn und Fürth im Abstiegs-Kracher +++ Klettert Geinsheim weiter hoch?
Letzter Aufgalopp in der Gruppenliga Darmstadt, bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht. Besonders im Fokus steht das Duell zwischen dem SV Dersim und der FSG Riedrode. Siegen die Rüsselsheimer, machen sie aus einem Zwei- einen Dreikampf an der Spitze. Wenngleich der VfB Ginsheim vorne doch relativ komfortabel seine Kreise zieht und mit einem Sieg gegen TS Ober-Roden die 50-Punkte-Marke knacken könnte. Bereits am Samstag eröffnen die Partien Alsbach vs. Auerbach und Fürth vs. Fehlheim den Spieltag. Am Sonntag ist dann Büttelborn beim SV Fürth im Kellerduell gefordert. Griesheim hat das zuletzt erstarkte Geinsheim zu Gast, der FC Bensheim misst sich mit dem SV Münster und Seckmauern spielt gegen Groß-Bieberau. Altheim könnte mit einem Sieg gegen die SG Wald-Michelbach die 30-Punkte-Marke erreichen und ein gutes Halbjahr krönen.