Ligabericht
Die FSG Riedrode bestreitet am Sonntag das Topspiel des Spieltags gegen den FC Fürth. Der SV Geinsheim hingegen muss im Tabellenkeller dringend Punkte sammeln. – Foto: Dominik Claus - Archiv
Gruppenliga: Topspiel in Riedrode, Opening in Alsbach
FCA und TSV Seckmauern eröffnen am Freitagabend den Spieltag +++ Zweiter gegen Dritter am Sonntag +++ Dersim nach turbulenten Wochen gegen Altheim gefordert
Darmstadt. Mehr als ein Drittel der Saison ist bereits absolviert. Die Tabelle hat als bereits ordentlich Aussagekraft. Und zeigt zwei Aufsteifer, die seit Wochen die Liga aufmischen. Der VfB Ginsheim will als Tabellenführer beim FC 07 Bensheim bestehen. Der FC Fürth, aktuell formstärkstes Team der Liga, gastiert bei der FSG Riedrode zum Spitzenspiel. Die Kellerkinder Geinsheim und Büttelborn hoffen in Heimspielen auf die Wende. Viktoria Griesheim, nach Punktabzug nur Tabellenachter, ist gegen die TSV Rot-Weiß Auerbach gefordert. Den Spieltag eröffnen der FC Alsbach und der TSV Seckmauern, die sich mit einem Sieg beide etwas Luft im Keller verschaffen könnten. Nach den jüngsten Turbulenzen will sich der SV Dersim aufs Sportliche konzentrieren und sein Heimspiel gegen Altheim gewinnen. Der SV Münster will mit einem Heimsieg gegen die SG Wald-Michelbach Tuchfühlung zum vorderen Drittel aufnehmen.