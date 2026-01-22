Zusammenhalt: Der TSV Altheim spielt bislang eine gute Saison in der Gruppenliga. Foto: Guido Schiek

Gruppenliga: Systemwechsel zahlt sich für Altheim aus TSV Altheim spielt als Aufsteiger bisher eine gute Saison in der Gruppenliga +++ Doch es gibt noch Verbesserungsbedarf Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt TSV Altheim Adis Ahmetovic

Altheim. Es war zunächst ein holpriger Start im vergangenen Sommer für den TSV Altheim. Zwar begann der Aufsteiger in der Gruppenliga mit einem Remis in Geinsheim und einem überraschenden 1:0-Sieg über TS Ober-Roden. Doch dann gab es Niederlagen gegen Wald-Michelbach, Riedrode und den FC Fürth, was den guten Anfang relativierte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Wir hatten am Anfang wohl zu viel Respekt, obwohl ich unsere Mannschaft von Beginn an für konkurrenzfähig eingeschätzt habe“, sagt TSV-Trainer Adis Ahmetovic. Die Konsequenz aus den Niederlagen war der Systemwechsel auf Viererkette, in der Offensive wurde nur noch mit einer Spitze gespielt. Der Erfolg stellte sich prompt ein.

Insgesamt neun Siege und drei Remis ließen den TSV bis zur Winterpause auf Tabellenplatz sechs klettern. Zudem hat Altheim (26 Gegentore) nach Tabellenführer VfB Ginsheim (24) und dem VfR Fehlheim (26) die stärkste Defensive. Kein Zufall, hatte Ahmetovic in der Vorbereitung doch ein besonderes Augenmerk auf das Abwehrverhalten seiner Mannschaft gelegt. Allerdings sieht der Coach noch Luft nach oben in der Offensive, die mit 40 Treffern sich durchaus sehen lassen kann, im Vergleich zu den besser platzierten Teams aber abfällt. Das erscheint im Lichte der bislang 30 Punkte, die man auf dem Konto hat, aber auch ein Luxusproblem zu sein. "Es bleibt das Ziel Klassenerhalt" An den Vorgaben hat sich für Ahmetovic trotz des positiven Saisonverlaufs aber nichts verändert: „Es bleibt das Ziel Klassenerhalt. Wir wollen so schnell wie möglich 45 Punkte einfahren“. Möglich, dass auch drei Punkte aus dem Spiel beim FC Alsbach hinzukommen, das am 2. November vergangenen Jahres nach Tumulten unter Zuschauern abgebrochen worden war. Ein Verhandlungstermin vor dem Verbandsgericht steht aber noch aus.