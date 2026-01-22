Gruppenliga: Systemwechsel zahlt sich für Altheim aus

Altheim. Es war zunächst ein holpriger Start im vergangenen Sommer für den TSV Altheim. Zwar begann der Aufsteiger in der Gruppenliga mit einem Remis in Geinsheim und einem überraschenden 1:0-Sieg über TS Ober-Roden. Doch dann gab es Niederlagen gegen Wald-Michelbach, Riedrode und den FC Fürth, was den guten Anfang relativierte.
„Wir hatten am Anfang wohl zu viel Respekt, obwohl ich unsere Mannschaft von Beginn an für konkurrenzfähig eingeschätzt habe“, sagt TSV-Trainer Adis Ahmetovic. Die Konsequenz aus den Niederlagen war der Systemwechsel auf Viererkette, in der Offensive wurde nur noch mit einer Spitze gespielt. Der Erfolg stellte sich prompt ein.
Insgesamt neun Siege und drei Remis ließen den TSV bis zur Winterpause auf Tabellenplatz sechs klettern. Zudem hat Altheim (26 Gegentore) nach Tabellenführer VfB Ginsheim (24) und dem VfR Fehlheim (26) die stärkste Defensive. Kein Zufall, hatte Ahmetovic in der Vorbereitung doch ein besonderes Augenmerk auf das Abwehrverhalten seiner Mannschaft gelegt. Allerdings sieht der Coach noch Luft nach oben in der Offensive, die mit 40 Treffern sich durchaus sehen lassen kann, im Vergleich zu den besser platzierten Teams aber abfällt. Das erscheint im Lichte der bislang 30 Punkte, die man auf dem Konto hat, aber auch ein Luxusproblem zu sein.
An den Vorgaben hat sich für Ahmetovic trotz des positiven Saisonverlaufs aber nichts verändert: „Es bleibt das Ziel Klassenerhalt. Wir wollen so schnell wie möglich 45 Punkte einfahren“. Möglich, dass auch drei Punkte aus dem Spiel beim FC Alsbach hinzukommen, das am 2. November vergangenen Jahres nach Tumulten unter Zuschauern abgebrochen worden war. Ein Verhandlungstermin vor dem Verbandsgericht steht aber noch aus.
In Anbetracht des bislang positiven Saisonverlaufs sieht Ahmetovic keinen Anlaß, personell nachbessern. Einzig bei der Torhüterposition bestand Handlungsbedarf, weil sich Stammkeeper Finn Sutra verletzt hat. Vom SV Münster verpflichtete man Ben Zollner, vom Ligakonkurrenten FC Fürth kam aus eigenem Antrieb Jacob Ihrig. Auch Serik Ispanov vom A-Ligisten FSV Groß-Zimmern schloss sich dem TSV an, sodass die Torhüterfrage geklärt ist. Verlassen hat den Verein Kevin Da Silva, der zunächst zum Kreisoberligisten TV Fränkisch-Crumbach gewechselt ist, ehe er im Sommer Trainer von Viktoria Schaafheim wird.
Seit Anfang vergangener Woche sind die Altheimer wieder im Training. Teils auf dem Kunstrasenplatz in Brensbach, um auf dem Geläuf mehr Spielpraxis zu bekommen. Führt doch den TSV gleich im ersten Nachholspiel der Weg zur TS Ober-Roden, der auf Kunstrasen spielt. Mittlerweile hat das Team viel Selbstbewusstsein entwickelt, wie Ahmetovic festgestellt hat. Dennoch gilt es aus seiner Sicht, weiterhin aufzupassen und konzentriert zu bleiben. Gerade in der Offensive. „Am Herausspielen von Chancen liegt es nicht. Unser Manko liegt in deren Verwertung“, sagte der Coach. Daran werde er arbeiten mit seinen Spielern. Um die erste Saison in der Gruppenliga erfolgreich zu beenden.
Über seinen Verbleib in Altheim denkt Adis Ahmetovic derzeit noch nach: „Natürlich führe ich auch Gespräche mit anderen Vereinen. Ich kann mir aber absolut vorstellen, auch kommende Saison in Altheim tätig zu sein“, sagt der Trainer. Bis Mitte Februar will er darüber entscheiden, ob er weiter an der Erfolgsgeschichte in Altheim mitschreiben wird.