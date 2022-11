Gruppenliga: SVW-Spieler Sanandajizadeh mit "Tor des Jahres" 25-Meter-Freistoß in den Winkel bringt SV Wiesbaden 2:2 +++ Last-Minute Schock für TSV, Walsdorf chancenlos

Region. Der Aufsteiger SV Walsdorf bekam in der Gruppenliga beim 0:6 in Unterliederbach erstmals so richtig die Hütte voll und auch der bisher so starke Main-Taunus-Meister Germania Weilbach musste in seinem letzten Vorrundenspiel gegen Kreiskonkurrent TuRa Niederhöchstadt mit 0:1 die Segel streichen. Die TSG Wörsdorf blieb nach zwei Platzverweisen beim 2:3 gegen die SG Oberliederbach ohne Punkt, der Türkische SV haderte mit dem Ausgleich der Gäste vom VfR Limburg in der Nachspielzeit. Der SV Wiesbaden (2:2 in Höchst) und der FC Bierstadt (1:1 bei Nassau Diedenbergen) hätten jeweils gerne voll gepunktet.