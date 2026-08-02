Gruppenliga: SVW siegt im Derby, Freie Turner und Orlen auswärts Duell der Traditionsclubs überraschend klar an den SV Wiesbaden +++ Neues Team des SV Erbenheim und Rückkehrer SG Orlen liefern sich packende Acht-Tore-Partie +++ Nied nutzt Okrifteler Aussetzer von Hartmut Steindorf, Philipp Durillo · Heute, 20:31 Uhr · 0 Leser

Sieg für die Freien Turner zum Auftakt der Gruppenliga. – Foto: Simon Hellmold (Archiv)

Klare Sache zum Start der Gruppenliga: Im Wiesbadener Traditionsduell fehlte dem Aufsteiger von der Waldstraße noch Einiges: Gegen Verbandsliga-Absteiger SV Wiesbaden mussten die Germanen ein klares 0:3 quittieren (zu Sehen im Re-live des Wiesbadener Kurier). Viele neue Gesichter gab es bei etlichen Teams auf dem Platz zu sehen: Der SV Erbenheim startete mit elf Neuzugängen in der Anfangself, musste sich trotz guter Leistungen nach vorne gegen Aufsteiger SG Orlen mit 3:5 beugen. Auch die Freie Turnerschaft, Meister der Kreis-Oberliga Wiesbaden, legte beim 2:0 beim TSV Bleidenstadt einen starken Start hin. Schwierigkeiten offenbarte die SKG 23, die daheim vom SC Offheim mit 0:5 abgewatscht wurde. Die U23 von Biebrich 02 lag nach einer Viertelstunde bei der SG Oberlahn mit 0:3 hinten, konnte am Ende beim 4:4 noch einen Punkt bejubeln. Bereits am Donnerstag geht es mit der Partie SV Wiesbaden gegen SGN Diedenbergen weiter (20 Uhr). Am Sonntag (15.30 Uhr) lockt das Taunussteiner Derby zwischen SG Orlen und TSV Bleidenstadt.

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Schnelles Wiedersehen für den FCE-Unterbau mit seinem ehemaligen Coach Marco Wronski, der im Sommer beim VfR angeheuert hat. "Es war schon ein komisches Gefühl, als Gegner an der Seitenlinie zu stehen, wir werden unser gutes Verhältnis beibehalten", resümierte Wronskis Nachfolger Nico Siegert. Trotz des späten Ausgleichs sprach Siegert von einer "gerechten" Punkteteilung. Nach relativ großem Umbruch habe Siegert "viel Gutes gesehen". Highlight war der Traumfreistoß von Marco Speck, der im Winkel einschlug. Tore: 1:0 Dolmaz (23.), 1:1 Wittmann (24.), 1:2 Davud (57.), 2:2 Neuman (59.), 3:2 Speck (64.), 3:3 Heimann (90.+3).

Schnelles 2:0 für Verbandsliga-Absteiger SVW Heute, 15:00 Uhr SG Germania Wiesbaden Germania Wi. SV Wiesbaden SV Wiesbaden 0 3 Abpfiff Gut 200 Zuschauer fanden sich zum Stadtderby an der Waldstraße ein: Für die Germanen war Zählbares dabei schon nach dem Doppelpack von Pierre Massfeller in der Start-Viertelstunde schwer möglich. „Wir hatten uns viel vorgenommen, müssen aber nach durchwachsener Vorbereitung noch deutlich zulegen“, wollte SG-Coach Stefan Kühne die Schuld nicht bei noch fehlenden Stammspielern suchen. Gästetrainer Daniel Löbelt, der nur noch drei Spieler aus der Abstiegssaison stellen konnte, atmete erst mal richtig durch: „Auch wir hatte Probleme in der Saison-Vorbereitung, mussten sogar Spiele absagen. Die Jungs haben sich alle richtig reingeworfen“, bilanzierte er happy. Keeper Denis Wieszolek zeigte seine ganze Routine und auch Sturmführer Pierre Massfeller ist ein absoluter Gewinn. Die Hausherren offenbarten hinten immer wieder Schwächen, beim 0:1 sah Torwart Hermans auch nicht gut aus. Für Sorgenfalten bei der Germania sorgte die Verletzung von Sylvester Bonsu. Der Offensivspieler blieb nach einem Zusammenprall mit Denis Wieszolek liegen und wurde ins Krankenhaus abtransportiert. Die Partie war deshalb minutenlang unterbrochen. Tore: 0:1, 0:2 Massfeller (3./15.), 0:3 Khamal (74.).

Guter Zuspruch auch zur Premiere beim TSV, wo über 200 Fans das Startspiel verfolgten. „Für uns eine Enttäuschung: Tobias Bellin hätte zwar gleich nach Wiederanpfiff ausgleichen können, ansonsten erspielten wir uns jedoch keine Möglichkeiten“, so TSV-Sprecher Frank Kaufmann. Nach der Pause war Bleidenstadt zwar meist in Ballbesitz, war jedoch am Sechzehner regelmäßig mit seinem Latein am Ende. Für den Aufsteiger ein Traumstart: „Wir waren insgesamt besser“, analysierte Gästecoach Daniel Pollner selbstbewusst. Nur anfangs des zweiten Abschnitts kam seine Elf mal ins Schwimmen. „Nach dem 0:2 hätten wir jedoch noch klarer gewinnen können“, sieht er sein Team auf dem richtigen Weg. Tore: 0:1 Seyfi (25.), 0:2 Kavira (54.). 0:2, 3:2 und 3:5 - SG Orlen nimmt Punkte am Oberfeld mit

Nachdem die Gastgeber den 0:2-Rückstand bis zur Halbzeit drehten, überwog am Ende doch die Enttäuschung: „Einige Gegentore waren vermeidbar, hinten fehlt noch die Feinabstimmung“, kennt Trainer Pascal Bender seine Aufgaben in den nächsten Einheiten. Youngster Nico Mancini war an allen drei Treffern beteiligt, traf beim Stand von 3:3 nur die Latte. Die letzten 20 Minuten waren beide Teams platt. Orlen zeigte insgesamt, dass die SG auch eine Klasse höher eine gute Rolle spielen kann: „Wir waren einen Tick besser“, empfand Robin Menger den Gästesieg als verdient. Tore: 0:1, 0:2 L. Löber (13., 23.), 1:2, 3:2 M. Leifermann (35., 44.), 2:2 Calva Lopez (39.), 3:3 Knop (48.), 3:4 J. Löber (60.), 3:5 Bauer (67.).

Standesgemäßer Sieg der Platzherren, die hinten tief standen und mit ihren schnellen Spitzen auf Konter warteten. „Wir waren mit unserer Dreier-Kette immer wieder zu langsam, müssen uns da in der Zukunft etwas anderes einfallen lassen“, sieht Bierstadts Übungsleiter René Keutmann hier Verbesserungsbedarf. Der erfahrene Janic Pessel erledigte die Gäste mit seinem Hattrick ganz alleine. Bierstadt hatte mehr als zwei Drittel Ballbesitz, konnte sich aber gegen die clevere Abwehr der Gastgeber keine klaren Gelegenheiten erarbeiten. Besser bekamen das die Gastgeber hin: "Wir haben zum Ende der ersten Halbzeit verstanden, was wir machen müssen. In der zweiten Halbzeit haben viele Spieler dann den Schalter umgelegt. Trotz der hohen Temperaturen haben wir einen sehr fitten Eindruck gemacht", lobte Nassau-Coach Matthias Güldener. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Pessel (40., 48., 90.).

Die SKG steht mit ihrer neu formierten Truppe vor einer schwierigen Runde: „Wir waren hinten nicht giftig genug, wurden zudem in der Anfangsphase zweimal kalt erwischt“, war das für SKG-Coach Schahin Samadi, der mit Efkan Yildiz ein Duo bildet, schon der Anfang vom Ende. Die Heimelf kombinierte zwar ordentlich, ein Anschlusstreffer wollte jedoch nicht gelingen. Als Offheim dann auf 0:3 stellte, war der Drops gelutscht. Tore: 0:1 Bonnet (10.), 0:2 Moog (15.), 0:3 Schwertel (66.), 0:4 Bayer (79.), 0:5 Dankof (50.).

Klare Sache für die Gastgeber: "Wir haben nichts zugelassen und hätten höher gewinnen können", sagte Türk-Trainer Hicham El Mrhanni. Null Gegentore zum Auftakt - das freute den bekanntermaßen auf defensive Stabilität viel Wert legenden Coach. Mann des Tages war Samed Gürsoy, der dreimal traf, zweimal davon auf Vorlage von Alim Göcek. Ilias Khalilli schlenzte einen Freistoß aus 20 Metern zur Führung rein.

Als es schon nach einer Viertelstunde dreimal im Gästetor geklingelt hatte, gab keiner mehr etwas auf die junge Gästetruppe. „Dass wir dann nochmal zurückgekommen sind, zeigt die tolle Moral unserer Mannschaft“, war der neue 02-Trainer Tobias Neumann echt stolz auf sein Team. Ein Sonderlob verdiente sich Niklas Stegmaier: Der Spielführer traf nicht nur dreifach, sondern präsentierte sich als echter Führungsspieler. Nach dem Ausgleich ließen die Gäste sogar eine Monsterchance zum Sieg aus. „Allerdings muss an der Abstimmung in der Abwehr noch gefeilt werden“, wird Neumann hierauf in den nächsten Wochen sein Hauptaugenmerk richten. Tore: 1:0 Bangert (11.), 2:0 Lengwenus (12.), 3:0 Nur Ali (15.), 3:1, 4:3, 4:4 Stegmaier (16., 65., 74.), 3:2 Lenk (32.), 4:2 Ketter (34.).