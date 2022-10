Gruppenliga: SVW mit Gala, Frust beim TSV SV Wiesbaden gewinnt das Gruppenliga-Derby gegen Türkischen SV 6:0 +++ Germania Weilbach weiter auf Höhenflug

In einer körperbetonten Partie ein überraschender Kantersieg für den VfR. Dem Führungstreffer von Simon Neugebauer ließ Bruder Markus beinahe den zweiten Treffer folgen, doch er scheiterte aus zentraler Position an der Latte. Doch dafür gab Neugebauer zwei Assists zu den Treffern von Lucas König und Leon Gering. Nach Foul an Patrick Barnes verkürzte Dorian Miric zum 1:3, doch erneut Gering und Moritz Steul stellten den Endstand her - der am Ende sogar noch höher hätte ausfallen können, wenn Marco Weis nicht kurz vor dem End noch einen Elfmeter an den Pfosten geballert hätte. Durch die Niederlage verliert der VfB langsam, aber sicher, den Anschluss an die Top-Plätze. Limburg landet hingegen Big Points im Abstiegskampf.