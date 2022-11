Ganz schlecht gestartet, aber dann mit sieben Toren aufgedreht: Der SVW um Athanasios Nakos – hier gegen Wörsdorfs Keeper Diego Hollmann – setzt sich etwas aus dem Keller ab. Foto: rscp/Frank Heinen

Gruppenliga: SVW dreht Zwei-Tore-Rückstand SVW gewinnt gegen TSG Wörsdorf nach 0:2 noch 7:3 +++ Walsdorf und Türkischer SV Remis

Region. Bei der 1:1-Punkteteilung zwischen dem SV Walsdorf und dem Türkischen SV gelang es keinem Team, Boden im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga gutzumachen. Dies schaffte der SV Wiesbaden mit einem deutlichen 7:3 gegen die vorher punktgleiche TSG Wörsdorf. Der FC Bierstadt durfte beim 3:6 gegen den Tabellenersten Germania Okriftel lange Zeit auf einen Punkt hoffen. Nassau Diedenbergen hat nach dem 2:0 bei TuRa Niederhöchstadt ebenso 30 Punkte auf der Habenseite wie der spielfreie Aufsteiger Germania Weilbach – für beide eine so nicht erwartete Ausbeute und bei Halbzeit die hervorragenden Plätze drei und vier in der Tabelle.

Die Schlusslichter Hadamar II und Germania Schwanheim haben mittlerweile schon satte 15 beziehungsweise 16 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und können schon für die Kreisoberliga planen. „Je nach Lage in Ober- und Verbandsliga steigen bis zu fünf Mannschaften ab. Darüber hinaus ist keine weitere Mannschaft gefährdet“, sagt Klassenleiter Dirk Webert. In der Vorschau vom Donnerstag hatten wir irrtümlich berichtet, dass der vor den Absteigern Platzierte in die Relegation muss.

Der SVW kam wieder ganz schlecht aus den Startlöchern und lag nach einer Viertelstunde 0:2 hinten. „Da passte überhaupt nichts“, schüttelte SVW-Coach Daniel Löbelt mit dem Kopf. Mit dem schnellen Anschlusstor von Saki Nakos konnte sein Team jedoch den Schalter umlegen und steigerte sich zu einer starken Vorstellung. „Wir haben fast alle an Bord, wechseln daher gerade in der Mittelreihe häufig, was aber die Qualität nie mindert“, freut sich Löbelt über die Leistungsdichte. Anders das Ganze bei Ali Marzban auf der Gegenseite: „Wir haben immer wieder Ausfälle, machten nach dem guten Start in der Defensive zu viele Fehler und verloren vor allem immer wieder die wichtigsten Zweikämpfe“, sieht er seine Mannschaft alles andere als gefestigt. SV Wiesbaden: Luszczyk; Rashica, Yosef, Perez de los Santos, Sula (67. Albayrak), Maurer (67. Hemerat), Novello di Silvestro, Avdic (74. Bergmann), Sanandajizadeh (74. Münker), Afghanyar, Nakos. TSG Wörsdorf: Hollmann; Bell Bell, Groß, Nikolic, El Wardi, Njie, Hoffmann, Czepecha, Alexiadis, Presber (67. Muric), Paulsen. Tore: 0:1 Njie (8.), 0:2 El Wardi (15.), 1:2 Nakos (17.), 2:2, 4:2 Sula (29., 53.), 3:2 Yosef (47.), 5:2 Perez de los Santos (60.), 6:2 Novello Di Silvestro (70.), 6:3 Czepecha (80.), 7:3 Albayrak (82.).

In einer offenen Partie sahen sich beide Teams als moralische Sieger. Walsdorf musste nach dem Aufwärmen auf Sven Ott und Timo Azar verzichten. „Die Gäste zeigten eine starke Vorstellung, beim Alu-Kracher von Niklas Ernstberger vier Minuten vor dem Ende hätten wir aber auch gewinnen können“, bilanzierte Walsdorfs Karl Urban. „Zufrieden mit der Leistung, unzufrieden mit dem Ergebnis“, hätte TSV-Chef Ilkay Candogan gerne die volle Ernte eingefahren. „Vorne fehlt uns einfach ein Knipser“, hätte er insbesondere bei den guten Möglichkeiten von Arndt und Lamsamri gerne gejubelt. Während beim Gast Necmi Gür als Vorlagengeber Impulse setzte, verdiente sich beim SVW Mario de Oliveira als Defensivvertreter von Ott die Bestnote, fehlte aber dafür in der Offensive. SV Walsdorf: M. Azar; Lehmann, Engering, Borchwaldt (82. Maniera), Zapp (78. T. Azar), Hanzel, Giordano, Herber, Ernst, De Oliveira Neto, Ernstberger. Türkischer SV: Zeeb; Karaahmet, Battal, Daudi, Lamsamri (86. Asante), Nocera (71. Tutkun), Raspaglia (76. Jallow), Gür, Barin, Arndt (63. Khababa), Uludag. Tore: 0:1 Arndt (26.), 1:1 Zapp (33.).

Beim frühen 0:1 rutschte FCB-Keeper Colin Besier weg, nach dem Doppelpack von Cedric Siewe Nana schien Bierstadt vor einer Schlappe. „Wir gaben jedoch nicht auf, trafen in zehn Minuten dreimal und hatten plötzlich wieder alle Chancen“, lobte Bierstadts Christian Schirmer. Der Spitzenreiter schwamm in dieser Zeit bedenklich, doch der Fußballgott war wieder mal nicht mit den Platzherren. Auch nach dem 3:4 drängte Bierstadt mit dem starken Antreiber Justin Heidemann auf den Ausgleich, die Belohnung blieb jedoch aus. FC Bierstadt: Besier; Paradies, Mernberger, Bauschke, Pereira (46. Braig), Beck (78. Carrera), Hänsel, Kramer, L. Keutmann (86. Köritzer), Gossner, Heidemann (89. Mansoor Saeed). – Tore: 0:1, 3:5 Göcek (11., 90.), 0:2, 0:3 Siewe Nana (39., 48.), 1:3 Gossner (54.), 2:3 Heidemann (62.), 3:3 Bauschke (64.), 3:4 T. Flemming (80.), 3:6 Monteiro-Carvalho (90.+3).

Bei den Gästen coachte diesmal Eckhard Weller auf dem Feld für den wegen eines Trauerfalls verhinderten Trainer Benjamin Apidopoulos. Artem Derevenko traf mit einem 30-Meter-Freistoß, als der Heimkeeper ohne Mütze von der tief stehenden Sonne geblendet war. Nieder-höchstadt verstärkte anschließend den Druck, scheiterte aber immer wieder am überragenden Steve Wagner im SVN-Tor. Rui Aleixo da Silva zeigte dann mit dem Kontertor zur Entscheidung, was Effizienz bedeutet. Nassau Diedenbergen: Wagner; Jozic, Friedrich, Grünewald, Milicic (82. Luckhardt), Derevenko (85. Löper), Weller (60. Bentaayate), Raab, Aleixo da Silva, Wartusch, Korominas (46. Sugihara). – Tore: 0:1 Derevenko (26.), 0:2 Aleixo da Silva (82.).

Dorian Miric schoss die Schwanheimer mit seinen vier Treffern fast im Alleingang ab. Außerdem trafen für den VfB Philippe Kohl, Celal Yesil und Antonio Bianco. Den Germania-Ehrentreffer erzielte Ex-Hessenligaspieler Marc Eichfelder.

Der VfR behielt im direkten Duell der beiden Abstiegskandidaten drei ganz wichtige Punkte an der heimischen Jahnstraße. Die Führung durch Till Nierfeld konnte Ahmet Gök zunächst ausgleichen. Nach treffern von Leon Gering und Matthias Neugebauer sowie dem Anschluss durch Daniel Minn gig es mit 3:2 in die Halbzeit. Kurz nach der Pause stellte Gering erneut den Zwei-Tore-Vorsprung für die Nullsiebener her. Lucas König traf zum Endstand.

Später Sieg für die SGO gegen das Schlusslicht. Thomas Wilhelmy brachte die Gäste in Front. Karim Bouzakri glich noch vor der Pause aus und brachte die Gastgeber zwölf Minuten vor dem Ende auf die Siegerstraße. Soroush Moradi stellte nur zwei Minuten später den Endstand her.