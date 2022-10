Gruppenliga: SV übersteht »wilde sechs Minuten« Nauheim rettet Remis in Auerbach über die Zeit / Groß-Gerau siegt im Gruppenliga-Spitzenspiel

Kreis Gross-Gerau. In der Gruppenliga Darmstadt hat der SV Rot-Weiß Walldorf II einen Kantersieg eingefahren, während der SV Geinsheim in Darmstadt unterging.

TSV Auerbach – SV 07 Nauheim 2:2 (0:1). Nach dem frühen Führungstor von Yasin Kapucu (6.) hätte der SV 07 bis zur Halbzeit noch deutlich höher führen können. Jakob Stein und Sören Boomgaarden hatten Pech mit einem Pfosten- und Lattentreffer. Und Kapucu hatte in einer weiteren Topchance nur noch den Torhüter vor sich. Ein völlig anderes Spiel entwickelte sich nach der Pause, als ein jetzt aufdrehender TSV mehr Chancen hatte. Aber SV-Keeper Steven Hart hielt das Team des Trainerduos Markus Cube/Jonas Schuster mit Glanztaten im Spiel. Und die Nauheimer schossen nach 78 Minuten sogar das zweite Tor (Boomgaarden). Dies bedeutete dennoch nicht die Entscheidung, weil der TSV schon im Gegenzug den Anschlusstreffer und kurz danach gar den Ausgleich schaffte. Es folgten „wilde sechs Minuten“, so Cube, „in denen wir nochmal zittern mussten“.

SV Rot-Weiß Walldorf II – TSV Seckmauern 9:1 (4:1). „Wir haben konsequent unseren Plan durchgezogen“, sagt RWW-Trainer Ercan Dursun: „Dass es am Ende 9:1 ausgeht, hätte ich aber nie erwartet.“ Die Rot-Weißen setzten dem TSV mit schnellem, schnörkellosen Offensivspiel zu. Und weil die Gäste versuchten, nicht nur zu verteidigen, sondern auch in die Offensive zu gehen, ergaben sich Räume für die Walldorfer. Diese Lücken nutze die Heimelf gnadenlos aus.

VfR Groß-Gerau - SG Langstadt/Babenhausen 3:2 (2:1). Mit einem der stärksten Saisonleistungen setzten sich die Groß-Gerauer verdient gegen den selbst ernannten Aufstiegsfavoriten durch. Obwohl der VfR direkt gut im Spiel war, gelang den Gästen nach einem Abwehrfehler die Führung. Die Hausherren waren vor allem in der Zweikampfführung die bessere Elf. „Die Spieler haben alles umgesetzt, was sich das Trainerteam ausgedacht hatte“, lobte Driton Kameraj, sportlicher Leiter des VfR. Knackpunkt war aber, dass es dem Team gelang, im Zentrum die Wege so eng zu machen, damit Langstadt/Babenhausen ihr spielerisch gutes Offensivspiel nicht aufziehen konnte. „Langstadt/Babenhausen hat meist nur mit langen Bällen agiert“, so Kameraj. Ein Sonderlob verteilte er an den zweifachen Torschützen Ilias Boutayeb, der wieder einmal sein Potenzial andeutete: „Ilias hat eine überragende Leistung gezeigt, sein Siegtreffer war ein Traum.“ Nach einem Zuspiel von Kamil Kwiaton, schoß er aus 14 Metern unhaltbar ein.

1.FCA 04 Darmstadt - SV 07 Geinsheim 7:1 (2:0). Trotz der deutlichen Niederlage konnten die Geinsheimer immerhin phasenweise mit dem Meisterschaftsfavoriten mithalten. Aufgrund der Personalnot stand der 52-jährige Torwarttrainer Thorsten Scheer zwischen den Pfosten. Der langjährige Geinsheimer Schlussmann hatte bereits vor einigen Jahren seine Laufbahn beendet, war aber in Arheilgen einer der Aktivposten. In den ersten 45 Minuten waren die defensivstarken Geinsheimer gut im Spiel, gerieten aber durch einen schmeichelhaften Strafstoß in Rückstand. Pech hatten die Gäste nach der Pause, dass Alexander Melchior knapp das 2:3 verpasste. „Wir haben dann alles riskiert und der FCA hat gut gekontert“, so Spielertrainer Florian Auer.