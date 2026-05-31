Gruppenliga: SV Niedernhausen und Ra/Ma müssen runter In der Gruppenliga sind die Würfel gefallen: Biebrich 02 II, SKG 23 und SGN Diedenbergen retten sich. VfB Unterliederbach Meister +++ SV Niedernhausen nach Ewigkeit zurück im Kreis von Hartmut Steindorf, Philipp Durillo · Heute, 21:23 Uhr · 0 Leser

Der SV Niedernhausen (hier Sebastian Gurok und André Meudt) fiel am letzten Spieltag noch drei Plätze nach unten und steigt ab. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Wiesbaden. Trauerstimmung bei den Gruppenliga-Absteigern SG Rauenthal/ Martinsthal und SV Niedernhausen: Während die Rheingauer beim direkten Konkurrenten Biebrich 02 II mit 2:3 die Segel streichen mussten, hätte dem SV Niedernhausen beim FC Eddersheim II ein Punkt gereicht: Nach 0:5-Rückstand verpasste man die Wende beim 4:5 jedoch äußerst knapp. Die SGN Diedenbergen (2:1 bei der Spielvereinigung Eltville) und SKG 23 Wiesbaden (1:1 bei Vizemeister TuRa Niederhöchstadt) konnten dagegen durchatmen: Ein Gegentor mehr hätte diesen Teams den Klassenerhalt vermasselt. Meister wurde der VfB Unterliederbach, der sich beim SV Erbenheim mit 4:1 durchsetzte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:30 Uhr FV Biebrich (U23) FV Biebrich (U23) II SG Rauenthal/Martinsthal SG RaMa 3 2 Abpfiff Bei der Biebricher U23 war der Jubel nach dem Verbleib grenzenlos: „Der Klassenerhalt hat einen noch höheren Stellenwert wie der Aufstieg. Wir sind in den letzten Wochen toll zusammengewachsen, suchen nun noch ein paar gute Jungens für die neue Runde“, hätte Trainer Volkan Zer seinen Kader gerne noch ein wenig vergrößert. Großer Frust dagegen beim Verlierer: „Biebrich war die ersten zehn Minuten in jeder Hälfte besser. In der restlichen Spielzeit waren wir aber spielbestimmend, verpassten aber wie so häufig wieder viele gute Möglichkeiten“, zog sich dieses Dilemma für Daniel Schadel bei seinen Rauenthalern durch die ganze Saison. Zum Abschluss war er zudem mit den Schiedsrichterleistungen nicht einverstanden, sah beim 2:1 eine Abseitsstellung. „Wir müssen uns nun erst mal sammeln, wollen aber am liebsten gleich wieder hoch“, gibt sich Schadel schon wieder optimistisch. Tore: 1:0 Sadat (11.), 1:1 Hörr (29.), 2:1, 3:2 Mottura (52., 90.+5), 2:2 Berg (82.). SVN-Aufbäumen vergeblich

Katzenjammer in Niedernhausen: „Das Spiel war ein Spiegelbild der Saison: Wir waren 20 Minuten nicht wach, haben in dieser Zeit fünf Treffer kassiert, das hatte nichts mit Gruppenliga zu tun“, bilanzierte Niedernhausens sportlicher Leiter Stephan Mohr ehrlich. Dass seine Elf aber nie aufsteckte und im zweiten Abschnitt fast noch das rettende Remis schaffte, zeigte sehr wohl, dass auch Qualität in der Mannschaft steckte. „Ganze zwölf Punkte in der Vorrunde waren zu wenig. Am letzten Samstag gegen Erbenheim hätten wir die 2:0-Führung nie abgeben dürfen, das hätte dann schon den Erhalt der Klasse bedeutet.“ Eddersheims Julian Muth setzte beim Stand von 5:4 einen Strafstoß an den Pfosten, zwei Minuten später traf Tim Flemming für den SVN mit einem Freistoß Pfosten und Latte gleichzeitig. „Auch nächste Saison wird bei uns Fußball gespielt. Wir haben auch für die Kreisoberliga 14 Zusagen aus dem Kader“, so Mohr. Tore: 1:0 Löbner (28.), 2:0, 3:0 Neumann (30., 38.), 4:0 Muth (40.), 5:0 Baatz (48.), 5:1 Krabler (50.), 5:2, 5:4 Schwerdt (53., 61.), 5:3 Giotitsas (57.).

Großer Jubel bei den Gästen: „Wir gaben kämpferisch alles, verteidigten mit überragendem Willen und hatten mit Mo Sghiouri eine echte Nummer eins im Kasten“, jubelte Wiesbadens Trainer Efkan Yildiz nach dem eher überraschendem goldenen Punkt. „Wir haben die letzten vier Spiele nicht mehr verloren, müssen nun sehen, dass wir für die nächste Runde einen etwas breiteren Kader zusammenbekommen“, denkt Yildiz gleich schon wieder an 2026/27. Spätestens als klar war, dass Konkurrent Unterliederbach nicht patzen würde, schaltete TuRa in den Schongang. "Wir hatten uns auf dieses Szenario eingerichtet und dann strategisch gewechselt", sagte TuRa-Abteilungsleiter Carsten Ache im Hinblick auf die am Donnerstag beginnende Relegation zur Verbandsliga, die der TuRa mit einem Heimspiel gegen die SG Kinzenbach einläutet. Tore: 0:1 Krey (32.), 1:1 Krebs (54.).

Eltville gab alles, schnupperte nach der direkt verwandelten Ecke von Chris George an der Sensation. „Wir haben alles gegeben, die Gäste haben den Sieg jedoch erzwungen“, so Eltvilles Sven Klärner. „Wir hätten schon beim Wechsel mit 3:0 führen können, waren aber vor dem Tor nicht souverän. Besonderer Dank an Marcel Friedrich, der uns nach dem Trainerwechsel wieder in die Spur brachte. Nun fahren wir Autokorso durch Eltville“, jubelte SGN-Sprecher Amir Kadiric, freut sich nun auf Neuzugang Janic Pessel vom FC Eddersheim. Tore: 0:1, 0:2 Grubisic (43., 82.), 1:2 George (85.)

Erbenheim wollte es mit der Sicherheit des Klassenerhalts im Rücken dem Tabellenführer so schwer wir möglich machen, schien nach der frühen Führung durch Lee Nguyen auf dem richtigen Weg. Der VfB benötigte den Sieg für den direkten Aufstieg jedoch zwingend, gab daher alles, um die schnelle Wende zu schaffen. Bereits nach 25 Minuten stand es 1:3, nach dem vierten Unterliederbacher Treffer knallten dann schon die Sektkorken. Unterliederbachs sportlicher Leiter Patrick Barnes war am Sonntagabend nicht mehr für ein Statement zu erreichen, wir werden den VfB in einem Meisterporträt aber nochmal separat würdigen. Tore: 1:0 L. Nguyen (8.), 1:1 Kohl (10.), 1:2 Latifi (15.), 1:3 Dodik (25.), 1:4 Yesil (57.).