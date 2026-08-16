Gruppenliga: SV Hahn mit beeindruckendem Saisonstart

Darmstadt/Darmstadt-Dieburg. In der Gruppenliga Darmstadt können die SG Langstadt/Babenhausen nach dem 8:0-Kantersieg gegen Dersim Rüsselsheim und der SV Hahn (5:2 gegen die FSG Riedrode) einen gelungenen Saisonstart feiern. Missstimmung herrscht dagegen kurz nach dem Rundenstart bei der Viktoria aus Griesheim, die mit viel Glück zu einem 2:2 gegen den SV Groß-Bieberau kam. Eine unnötige 1:2-Niederlage kassierte die SG Arheilgen beim SV Fürth. Der TSV Altheim führte gegen Aufsteiger Tvgg Lorsch bereits mit 3:0, musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen. Freude dagegen herrscht beim SV Münster nach dem 7:1 bei Aufsteiger Olympia Lorsch.
Die Rüsselsheimer konnten nur die erste Viertelstunde schadlos überstehen. In der Defensive wackelig und mit großen Lücken hatten die Gäste den Gastgebern nichts entgegenzusetzen. Innerhalb von drei Minuten schossen Peickert (16.), Felde (17.) und Aimene (18.) ein 3:0 für die SG heraus. Damit war die Partie bereits entschieden. Felde (35.) und Sommer (45.+1) ließen das Debakel für Dersim bereits erahnen, zudem weitere klare Chancen vergeben wurden. Nach der Pause ließ es die SG ruhiger angehen, zumal man in der Folge durchwechselte und der Spielfluss darunter litt. Dennoch besorgten Krinke (60./62.) und Huber (79.) weitere Tore zum deutlichen Erfolg, der Langstadt weiter an der Tabellenspitze hält.
Einen beeindruckenden Saisonstart legt der SV Hahn hin. Nach vier Spielen noch ohne Niederlage (drei Siege, ein Remis) und mit einer erfolgreichen Spielanlage bezwangen die Gastgeber eine starke FSG Riedrode. Stork (2.) markierte das 1:0, Hasanaj (6.) glich schnell aus. Im letzten Drittel der ersten Hälfte drehte Hahn dann richtig auf. Feick (34.), Larkowitsch (36.) und Stork (45./Foulelfmeter) sorgten für eine klare Pausenführung. Nach der Pause mühte sich Riedrode um den Anschluss, der Akcan (51.) auch gelang. Die Gäste hatten nun zwar mehr Ballbesitz, konnten Hahns Abwehr jedoch nicht mehr in Verlegenheit bringen. Stork (86.) sorgte für den Endstand.
„Das war das schlechteste Spiel, das ich von der Viktoria je gesehen habe“, wetterte Viktoria-Vorsitzender Hans Fuß. Hatte Griesheim die ersten zehn Minuten noch unter Kontrolle, verlor man zunehmend den Faden und eröffnete Groß-Bieberau gute Möglichkeiten. Doch man hatte Glück, dass es mit einem torlosen Remis in die Pause ging. Nach dem Wiederanpfiff bauten die Gastgeber auch konditionell ab, was die Gäste nutzten und durch Hartmann (58.) und Schäfer (67.) zu einer 2:0 Führung kamen. Einem Zufall (so Hans Fuß) entsprang der Griesheimer Anschluss durch Sallan (72.). Deußer (88.) markierte schließlich den schmeichelhaften Ausgleich. Groß-Bieberau musste sich den Vorwurf gefallen lassen, den Sack nicht zugemacht zu haben.
Da war mehr drin für die SGA, zumindest ein Remis. Am Ende stand der Aufsteiger aber mit leeren Händen da, obwohl es hinreichend Chancen gab. Beide Teams begannen offensiv. Marc (2./Arheilgen) und Diefenbach (8./Fürth) hatten das 1:0 auf dem Fuß. Eine Pausenführung für die Gäste war möglich, doch traf Sachs (45.+1) nur die Torlatte. Nach dem Seitenwechsel brachte Blüm (55.) die Gastgeber in Führung. Die SGA-Abwehr verhinderte erfolgreich einen weiteren Gegentreffer. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung markierte Zeising (74.) den Arheilger Ausgleich. Zuvor scheiterte Syum zweimal in aussichtsreicher Position. Das 2:1 von Fürths Diefenbach (79.) ließ die Gäste noch einmal verzweifelt anrennen, doch es blieb bei Fürths knappem Heimerfolg.
Immerhin ist es der erste Punktgewinn der noch jungen Saison für Altheim, das ist das Positive. Negativ zu Buche schlägt allerdings, dass der TSG bereits mit 3:0 geführt hatte und am Ende noch froh sein musste, zumindest einen Zähler gerettet zu haben. Dabei hätten die Gastgeber zur Halbzeit alles Klar machen können. Altans (4.) schnelles 1:0 brachte Sicherheit ins Spiel der Altheimer, die danach gute Möglichkeiten hatten, das Ergebnis gegen die wackelige Abwehr der Gäste in die Höhe zu schrauben. Es dauerte aber, ehe Brings (31./35.) mit einem Doppelschlag für das 3:0 sorgte. Die Schlüsselszene ereignete sich dann noch im ersten Durchgang, als Reimund (45.+3) den Anschluss für Lorsch erzielte. Aus der Pause kamen die Gäste engagiert und druckvoll. Während Altheim sein Heil in der Defensive suchte, wurde Lorsch immer stärker. Huy (62.) und Reimund (75.) sorgten für das 3:3. In der Schlussphase musste Altheim gar noch fürchten, sogar noch zu verlieren.
Viel Lehrgeld musste Aufsteiger Lorsch zahlen. Das 1:0 von SVM-Spieler Larkowitsch (11.) konterte Lorsch mit dem Ausgleich durch Lucchese (24.). Danach verlor der SVM zunächst den Faden und nahm diesen erst wieder mit dem 2:1 von Tareq Hamed (40./Foulelfmeter) wieder auf. Nach der Pause war es Torjäger Postall, der mit einem Dreierpack innerhalb einer Viertelstunde (49./50./63.) das Spiel endgültig entschied. Während die Gastgeber auch körperlich immer mehr nachließen, blieb Münster am Drücker. Korndörfer (82.) und Husein (88.) legten nach für die Gäste.