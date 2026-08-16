Gruppenliga: SV Hahn mit beeindruckendem Saisonstart

Immerhin ist es der erste Punktgewinn der noch jungen Saison für Altheim, das ist das Positive. Negativ zu Buche schlägt allerdings, dass der TSG bereits mit 3:0 geführt hatte und am Ende noch froh sein musste, zumindest einen Zähler gerettet zu haben. Dabei hätten die Gastgeber zur Halbzeit alles Klar machen können. Altans (4.) schnelles 1:0 brachte Sicherheit ins Spiel der Altheimer, die danach gute Möglichkeiten hatten, das Ergebnis gegen die wackelige Abwehr der Gäste in die Höhe zu schrauben. Es dauerte aber, ehe Brings (31./35.) mit einem Doppelschlag für das 3:0 sorgte. Die Schlüsselszene ereignete sich dann noch im ersten Durchgang, als Reimund (45.+3) den Anschluss für Lorsch erzielte. Aus der Pause kamen die Gäste engagiert und druckvoll. Während Altheim sein Heil in der Defensive suchte, wurde Lorsch immer stärker. Huy (62.) und Reimund (75.) sorgten für das 3:3. In der Schlussphase musste Altheim gar noch fürchten, sogar noch zu verlieren.