Im vergangenen Jahr gab es das Fürther Derby „nur“ im Kreispokal, jetzt treffen der SV (am Boden: Patrick Geissinger) und der FC (rechts: Luca Sielmann) auch in der Liga wieder aufeinander. Archivfoto: Dagmar Jährling

Gruppenliga: SV Fürth will Platz vier bestätigen Die Grün-Weißen wollen an die starke Premieren-Saison in der Gruppenliga anknüpfen +++ Vorfreude auf die Derbys

Fürth. Der SV Fürth überraschte in der Gruppenliga-Saison 2024/25 mit Rang vier – wohlgemerkt als Aufsteiger. Nun will de Mannschaft in der neuen Runde natürlich an diese Leistung anknüpfen. Die Grün-Weißen setzen dabei zunehmend auf die eigene Jugend.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Anspruch und Wirklichkeit: Der SV Fürth hat sein Ziel Klassenerhalt deutlich übertroffen. Sportchef Valeri Biljuk: „Das war eine starke Runde nach Anlaufschwierigkeiten“. Doch nach der Winterpause startete das Team von Jochen Ingelmann durch. „Die Rückrunde haben wir gerockt mit einer Siegesserie – die Jungs haben sich an das Tempo in der Gruppenliga gewöhnt“, sagt der Sportchef.

Was war gut? Konstanz, Defensivarbeit und direktes Verteidigen waren in der vergangenen Saison mit Sicherheit die Pluspunkte. „Und wir haben unser Umschaltspiel extrem verbessert“, sagt Biljuk. „Wir arbeiten auch ständig daran“. Der SV habe „erwachsenen Fußball“ gespielt, die Mannschaft sei fokussiert. Was geht besser? Die Vorbereitung lässt noch Schwächen erkennen: In drei Testspielen musste die Ingelmann-Elf sage und schreibe 19 Gegentore hinnehmen. „Wir haben noch viele Urlauber“, sagt Biljuk und will den jüngsten Ergebnissen gegen höherklassige Teams (SV Hummetroth, VfR Groß-Gerau, SV Darmstadt 98 II) dann auch keine große Bedeutung zumessen. „Wir müssen geduldiger sein und versuchen, gleich zu Anfang der Runde in Fahrt zu kommen“, sagt der Sportchef. „Wir müssen teilweise noch reifer werden“.