Gruppenliga: SV Fürth gewinnt Generalprobe vor dem Pokalfinale

Bergstraße. Der SV Fürth schließt die Saison in der Gruppenliga als Tabellenvierter ab. Für den Aufsteiger ist dies ein Riesenerfolg. Ähnlich gut war die FSG Riedrode unterwegs: Platz sechs. Der VfR Fehlheim scheint für die Relegationsspiele gegen die TS Ober-Roden gerüstet.

SV Münster – VfR Fehlheim 2:4 (2:2). Trainer Sebastian Lindner gewann wichtige Erkenntnisse für die Relegation. So erwischte seine Startelf, die in dieser Konstellation noch nie zusammengespielt hatte, einen Traumstart, ließ danach aber die Zügel schleifen. Lindner nahm in der 63. Minute einen Fünffachwechsel vor, dadurch hatte der Tabellenzweite wieder mehr Zugriff auf das Spiel. Tore: 0:1 Rettig (1.), 0:2 Gashi (24.), 1:2 Köllhofer (42.), 2:2 Sahitolli (45., Elfmeter), 2:3 Felix (71.), 2:4 Herbel (77.). – Zuschauer: 120. – Bester VfR-Spieler: Darmstädter.