 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Gruppenliga: SV Erbenheim macht den Klassenerhalt perfekt

Gastgeber SV Niedernhausen muss dagegen nach verspielter 2:0-Führung und einem 2:2 noch um den Gruppenliga-Verbleib zittern. Hochspannung im Keller am letzten Spieltag.

von Hartmut Steindorf · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
Alles gegeben: Nicklas Pitas (r.) kann mit dem SV Erbenheim den Gruppenliga-Verbleib feiern, Marc-Andre Krabler muss mit dem SV Niedernhausen nach dem 2:2 noch zittern.
Alles gegeben: Nicklas Pitas (r.) kann mit dem SV Erbenheim den Gruppenliga-Verbleib feiern, Marc-Andre Krabler muss mit dem SV Niedernhausen nach dem 2:2 noch zittern. – Foto: Jörg Halisch

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Gruppenliga Wiesbaden
Eddersheim II
VfB Unterl.
Niederhöchst
Wallrabenst.

Region. Hochspannung vor dem letzten Spieltag im Keller der Gruppenliga: Vor der abgestiegenen Spielvereinigung Eltville und die durch Rückzug ausscheidenden Teams vom SV Wallrabenstein und dem FC Dorndorf hat sich der SV Erbenheim durch das 2:2 beim SV Niedernhausen endgültig gerettet. Um den sicheren Klassenerhalt ab Rang 12 aufwärts rangeln neben dem SV Niedernhausen (letztes Spiel beim FC Eddersheim II) noch die SKG 23 Wiesbaden (beim Zweiten TuRa Niederhöchstadt) und die SGN Diedenbergen (in Eltville). Zudem treffen der FV Biebrich 02 II und die SG Rauenthal/Martinsthal direkt aufeinander. Rauenthal und Diedenbergen helfen dabei ausschließlich Dreier und Punktverluste der Konkurrenten, um den Ligaerhalt sicher zu feiern.

Dieser Bericht wird euch zur kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Mi., 20.05.2026, 20:00 Uhr
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden
SC Offheim
SC OffheimOffheim
2
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Einen separaten Bericht lest ihr hier.

Fr., 22.05.2026, 20:00 Uhr
VfB Unterliederbach
VfB UnterliederbachVfB Unterl.
Spvgg. Eltville
Spvgg. EltvilleEltville
4
1
Abpfiff

Und wieder heimste sich das Schlusslicht trotz der klaren Niederlage viel Lob ein: „Mit unserem letzten Aufgebot haben wir ein gutes Bild abgegeben. Torwart Williams spielte sogar mit gebrochenem Finger, da muss man den Hut ziehen“, freute sich Sven Klärner. David Sarris schockte den Ersten mit seinem Ausgleich nach einer halben Stunde, der erneute Führungstreffer der Heimelf fiel in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Mit dem dritten Liederbacher Treffer war die Messe dann gelesen.

Tore: 1:0 Kohl (5.), 1:1 Sarris (32.), 2:1 Aksu (45.), 3:1 Matthews (63.), 4:1 Türkmen (73.).

Einen separaten Bericht aus Sicht von Unterliederbach lest ihr hier.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim
2
2
Abpfiff

Schock für die Hausherren nach dem schnellen 2:0: „Der Dreier lag auf dem Präsentierteller, wir waren drückend überlegen, das dritte Tor musste mehrfach fallen“, sprach Stephan Mohr von einem verschenkten Sieg. „Wir sind schlecht reingekommen, haben uns dann aber gefangen und einen großartigen Kampf geliefert“, war die Einstellung für Erbenheims Kevin Bähren der Knackpunkt zum maßgeblichen Punkt. Er lobte insbesondere auch die Spieler, die den Verein nach der Runde verlassen, während Mohr an den deutlichen Unachtsamkeiten bei den zwei einzigen Erbenheimer Gelegenheiten verzweifelte.

Tore: 1:0 Flemming (10.), 2:0 Krabler (21.), 2:1 Grigoryan (20.), 2:2 L. Nguyen (60.).

02-Talent Oskar Lenk in Torlaune

Gestern, 15:30 Uhr
SV Wallrabenstein
SV WallrabensteinWallrabenst.
FV Biebrich (U23)
FV Biebrich (U23)FV Biebrich (U23) II
0
4
Abpfiff

„Nach diesem Sieg im Halbfinale haben wir es weiter in der eigenen Hand“, war Biebrichs Trainer Volkan Zer ob der kampfstarken Vorstellung seiner gesamten Elf glücklich. Insbesondere lobte er diesmal seine A-Jugendlichen Othman Essahli, Marcel Sadat und Oskar Lenk, die trotz Doppelbelastung alles gaben, Lenk erzielte zudem bereits seine Treffer sechs und sieben. „Knackpunkt für uns war der verschossene Elfmeter von Erdem Kadi, der den Ball nur an die Latte statt zum 1:1 ins Netz setzte. Das Gästeteam war im Schnitt zehn Jahre jünger als wir und aufgrund der Spritzigkeit verdienter Sieger“, so SVWler Dirk Hünerbein nach der Vorstellung im letzten Gruppenliga-Heimmatch.

Tore: 0:1, 0:4 Lenk (6., 72.), 0:2 Radtke (51.), 0:3 Kraft (63.).

Gestern, 15:30 Uhr
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim II
5
0
Abpfiff

Nach dem frühen Platzverweis gegen Eddersheims Amar Glogic (19.) dauerte es bis zur 78. Minute, ehe Marlon Hess sein Team mit dem zweiten Treffer erlöste. „Bei den Temperaturen hat die Rote Karte schon geholfen, wir ließen zudem viele Hochkaräter aus“, möchte Daniel Schadel die gezeigte Energie nun ins Abstiegsfinale mitnehmen.

Tore: 1:0 Blanke (14.), 2:0 Hess (78.), 3:0, 5:0 Matijevic (81., 90.), 4:0 Zamouri (89.).

Gestern, 15:30 Uhr
SG Nassau Diedenbergen
SG Nassau DiedenbergenSG Nassau
TuRa Niederhöchstadt
TuRa NiederhöchstadtNiederhöchst
2
5

„Unsere Fehler bei den ersten drei Gegentoren haben die Gäste gnadenlos bestraft“, war SGN-Sprecher Amir Kadiric trotz viel Einsatz nach den Patzern nicht zufrieden. „Wir müssen nun top-vorbereitet ins Finale gehen, da uns nur ein Sieg helfen kann.“

Tore: 0:1 Nocht (6.). 0:2 Colloseus (30.), 1:2 Grubisic (45.), 1:3, 1:4 Stranz (52., 74.), 1:5 Krebs (76.), 2:5 Verkic (90.+4).

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt
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Abpfiff

Bierstadts Chefcoach weilte zur Städtereise in Berlin (René Keutmann: „Ohne Pokalfinale!“), während sein Team unter Anleitung von A-Liga--Trainer Timo Sieben eine starke Vorstellung hinzauberte. „Wir wurden im ersten Durchgang förmlich überrannt, konnten nach Wiederanpfiff zumindest den zweiten Spielabschnitt ausgeglichen gestalten“, hätte sich Patrick Engelmann für seinen TSV im letzten Saisonspiel einen besseren Abschluss gewünscht. Mit Luca Schiffer von der SG Meilingen konnte er immerhin einen Zugang für die kommende Runde vermelden.

Tore: 0:1, 2:6 Sousa de Brito (9., 79.), 0:2, 0:3 Meister (14., 18.), 0:4, 0:5 Soumare (30., 44.), 1:5 Aksholakov (64.), 2:5 Hörrmann (77.), 2:7 Cuccurullo (90.)

Gestern, 15:30 Uhr
FV Alemannia Nied
FV Alemannia NiedAlem. Nied
FC Türk Kelsterbach
FC Türk KelsterbachTürk K.-bach
1
4
Abpfiff

Im Duell der Formstarken siegten die Gäste deutlich. Für Nied war es die erste Niederlage nach zuvor neu unbesiegten Spielen in Serie: Türk-Neuzugang Anushervoni Odiljoni, der vor einigen Jahren mit sagenhafter Torquote in der A-Liga auf sich aufmerksam machte, traf erstmals für den FC Türk. Weil Eddersheim parallel verlor, ist der Alemannia der vierte Platz dennoch nicht mehr zu nehmen. Kelsterbach kan theoretisch noch Sechster werden - und nach verkorkster Rückrunde noch im oberen Drittel abschließen.