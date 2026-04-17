Gruppenliga: Stoppt SV Bauerbach in Kinzenbach die Talfahrt? Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenliga: Der seit sechs Spielen sieglose ehemalige Tabellenführer ist bei der SG Kinzenbach gefordert, die im Aufstiegsrennen zuletzt ebenfalls zurückgefallen ist +++ von Redaktion · Heute, 12:46 Uhr · 0 Leser

Beim 2:2 im Heimspiel gegen Mergim Sallijas VfL Biedenkopf holten Alessandro Rinker (rechts) und der SV Bauerbach den letzten von nur vier Punkten in diesem Jahr. © Jens Schmidt

Marburg-Schröck. Der Schlager des Wochenendes in der Fußball-Gruppenliga führt am Sonntag (14 Uhr) mit Gastgeber SG Kinzenbach und dem SV Bauerbach zwei vermeintliche Aufstiegsanwärter zusammen, die im Prinzip seit Wochen enttäuschen. Der Gewinner würde allerdings wohl tatsächlich wieder ans Tor zur Verbandsliga klopfen.