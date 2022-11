Gruppenliga: Startelf-Debüt mit zwei Toren Dank Bozikovic holt Nauheim einen Punkt gegen Groß-Gerau +++ Krimphove glänzt bei Geinsheims 4:2

SV 07 Nauheim – VfR Groß-Gerau 2:2 (2:1). Wer am Sonntagnachmittag zehn Minuten zu spät kam, hatte den Großteil an Derbyspektakel verpasst. Zu diesem Zeitpunkt waren im Nauheimer Sportpark nämlich schon drei Tore gefallen. Liam Bozikovic schoss bei seinem Startelfdebüt gleich mal zwei Treffer – und den SV 07 überraschend mit 2:0 in Führung.

Überhaupt war nicht unbedingt damit zu rechnen, dass der Tabellenelfte dem zweitplatzierten VfR ein Unentschieden würde abtrotzen können. „Wir haben uns den Punkt aber definitiv verdient“, sagt Markus Cube vom SV-Trainerduo mit Jonas Schuster und lobt den Kampfgeist des Teams: „Die Jungs haben von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas gegeben.“ Zur Belohnung bekomme die Mannschaft am Dienstag trainingsfrei.

Ein Nauheimer Sieg wäre allerdings zu viel des Guten gewesen, wie auch Cube meint. Schließlich hätten die Groß-Gerauer eine Ballbesitzquote von 75 Prozent gehabt. Ob der spielerischen Dominanz des VfR habe sich die Heimelf zwangsläufig darauf beschränkt, das eigene Tor zu verteidigen und auf Konter zu lauern. Zwei solcher Umschaltmomente nutzten die Nauheimer zu ihren frühen Toren, als laut VfR-Trainer Gaetano Bauso die Zuordnung in der Defensive nicht gestimmt habe: „Ich war mir aber sicher, dass wir das Spiel noch drehen würden.“

Das mit dem Drehen hin zum Groß-Gerauer Sieg klappte nicht vollends. Dies auch deshalb, weil der Schütze des schnellen Anschlusstreffers (9.), Fabio De Leo, kurz darauf eine weitere Riesenchance vergab. Da scheiterte der ehemalige Nullsiebener an SV-Torhüter Steven Hart.

Nauheim: Hart – Demirkaya, Pfeffer, Ouchan, Stein, Harth (86. Ergül), Kapucu (89. Nuhn), Thar, Boomgaarden, Ilias Syah (78. Primus), Bozikovic (75. Grossklos).

Groß-Gerau: Altoe – Matthes, Kwiaton (62. Smajovic), De Leo (62. Krasniqi), Hesse, Milutinovic, Herth, Boutayeb, Alves Ribeiro (80. Kerstan), Petri, Gecili (67. Carbone).

Tore: 1:0, 2:0 Bozikovic (4., 7.), 2:1 De Leo (9.), 2:2 Herth (81.).

Schiedsrichter: Reuben (Kelsterbach).

Zuschauer: 160.

SV Rot-Weiß Walldorf II – TSV Auerbach 5:2 (3:2). Bis zur 3:0-Führung in der 35. Minute „waren wir sehr gut im Spiel“, berichtet RWW-Trainer Ercan Dursun. Aber mit individuellen Fehlern ermöglichten die Walldorfer dem Mitaufsteiger, mit zwei Treffern noch vor der Halbzeit den Anschluss zu schaffen.

Aber die Rot-Weißen ließen sich nicht von ihrem Weg abbringen. Dass die Auerbacher ab der 51. Minute nur noch zu zehnt waren, weil Burak Türkyilmaz mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde, spielte der Dursun-Elf in die Karten. „Am Ende haben wir verdient gewonnen“, so der Coach der Tabellendritten. Gleichwohl habe sich bestätigt, warum man mit viel Respekt in das Aufsteigerduell gegangen sei. Der TSV habe sich nie aufgegeben und stets gefährliche Konter gesetzt.

Walldorf II: Spahn – Kosch (88. Janz), Gürbüz (88. Chougourou), Sallan, Bancheri, Karakas, Vogler (70. Kremer), Spamer, Nakamura (46. Moenke), El Haddoudi (77. Wotzlaw), Zariouh.