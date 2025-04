Gruppenliga: SSC Burg will den Druck aufrechterhalten

Herborn. Der SSC Juno Burg steht in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg eine entscheidende Englische Woche bevor. Mit zwei Heimspielen – am Mittwoch (18.45 Uhr) gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten MTV Gießen und am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Obbornhofen/Bellersheim (6.) – will das Team von Trainer Steffen Hardt den Druck im Meisterschaftsrennen aufrechterhalten. Als Zweiter der Tabelle (53 Punkte) verfolgt der SSC Burg dabei ein klares Ziel: „Wenn wir aufsteigen wollen, dann müssen wir gewinnen“, betont Hardt.