Gruppenliga: Spitzenspiel beim FCA Darmstadt Arheilger empfangen den VfR Groß-Gerau +++ Alsbach und Langstadt/Babenhausen wollen hoch

Südhessen. In der -Gruppenliga Darmstadt empfängt Tabellenführer FCA Darmstadt am Sonntag Verfolger VfR Groß-Gerau, der auf Rang drei liegt. In der Hinrunde endete die Partie in Groß-Gerau 2:1 für Darmstadt. Einen solchen Erfolg will die Mannschaft von Trainer Elton da Costa auf eigenem Platz wiederholen. Das wollen die Gäste jedoch nicht zulassen, würde der FCA doch dann auf neun Zähler gegenüber dem VfR davoneilen. Die Mission des VfR Groß-Gerau ist deshalb klar: Darmstadt muss unbedingt geschlagen werden, um im Meisterschaftskampf weiter eine Rolle spielen zu können. Anpfiff in Darmstadt ist um 14.30 Uhr.

Alsbach hat was gut zu machen

Für den FC Alsbach, der am Sonntag auf Aufsteiger TSV Auerbach trifft, ist die Saison bislang nicht so gelaufen, wie man sich das eigentlich erhofft hatte. Mit 22 Punkten dümpelt man im Mittelfeld der Tabelle herum und muss gar in Richtung Abstiegszone schauen, von der man gerade einmal sechs Punkte entfernt ist. An das Hinspiel in Auerbach, das man mit 2:6 verloren hatte, erinnert man sich in Alsbach naturgemäß nicht gerne. Auch wenn die Gäste auf einem Abstiegsplatz stehen, wird Alsbach die Gäste nicht unterschätzen. Anpfiff in Alsbach ist um 14 Uhr.

Die SG Langstadt/Babenhausen muss derweil auf dem langen Weg auf die vorderen Plätze der Liga beim TSV Höchst antreten. In Langstadt gab es in der Hinrunde eine herbe 0:3-Niederlage gegen die Odenwälder. Jetzt muss die Mannschaft einen Sieg einfahren, um die sieben Punkte Abstand auf Platz zwei verringern zu können. Angestoßen wird in Höchst um 14.30 Uhr.