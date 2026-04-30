Gruppenliga: Spielverlegung bringt VfB Ginsheim Luft Während sich Tabellenführer Ginsheim auf das Kreispokalfinale konzentrieren kann, spitzt sich der Auf‑ und Abstiegskampf in der Gruppenliga weiter zu. von Marc Schüler · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Vertagt: Das Rückspiel in der Fußball-Gruppenliga zwischen Viktoria Griesheim (unten Giole Fiandaca) und Spitzenreiter VfB Ginsheim (oben Tobias Kolb) ist auf den 13. Mai vertagt. (Archivbild) – Foto: © Andre Dziemballa

Kreis Groß-Gerau. Für Ärger beim VfB Ginsheim sorgte das für kommenden Sonntag angesetzte Gruppenligaspiel bei Viktoria Griesheim (16 Uhr). Wettbewerbsverzerrung monierte VfB-Trainer Jonas Schuster, denn der Ginsheimer Antrag auf Verlegung wurde vom Gegner und von Klassenleiter Hartmut Schwöbel zunächst abgelehnt, ehe er am Dienstagnachmittag dann doch die Verlegung auf den 13. Mai bekanntgab.

Aufstieg in der Gruppenliga hat für VfB Priorität

Mi., 13.05.2026, 19:30 Uhr SC Viktoria Griesheim Griesheim VfB Ginsheim VfB Ginsheim 19:30 PUSH



„Wir hätten sonst am Freitag um 18.30 Uhr das Kreispokalendspiel gegen den VfR Groß-Gerau und das Gruppenliga-Spiel am Sonntag um 16 Uhr in Griesheim absolvieren müssen. Da hätten wir vermutlich im Pokalfinale nicht mit unserer besten Mannschaft antreten können. Auch wenn wir in der Gruppenliga einige Punkte Vorsprung haben, ist der Wettbewerb noch nicht entschieden und wir haben ein schweres Restprogramm vor der Nase. Für uns hat der Aufstiegskampf in der Gruppenliga nun einmal Priorität“, erklärt Schuster.

Auf den 13. Mai (19.30 Uhr) wurde das Spiel verlegt, weshalb Außenseiter VfB Ginsheim sich voll auf das Finale gegen den VfR Groß-Gerau konzentrieren kann. Das Hinspiel gegen Griesheim gewann Ginsheim mit 5:1.

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim VfR Fehlheim VfR Fehlheim 15:30 PUSH



Fußball live: Dersim und Fehlheim im Verfolgerduell

Für den Tabellenzweiten Dersim Rüsselsheim heißt es am Sonntag (15.30 Uhr), die eigene Pflichtaufgabe gegen Verfolger VfR Fehlheim zu erledigen. Dabei könnte dieses Heimspiel und gleichzeitig Spitzenspiel der Gruppenliga Darmstadt die komplette Saison der Rüsselsheimer entscheiden. Im Winter sprach das Team noch davon, Tabellenführer Ginsheim einzuholen und die Meisterschaft zu entreißen. Jetzt droht Dersim sogar, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Ein Spiel mehr als Fehlheim haben die Rüsselsheimer absolviert. Mit dem Heimspiel gegen Geinsheim ziehen die Fehlheimer gleich (Do., 19 Uhr).

Somit könnte der VfR aufgrund des Torverhältnisses am Sonntag sogar als Tabellenzweiter in Rüsselsheim antreten und mit einem Sieg die Aufstiegsträume der Rüsselsheimer fast beenden, denn sie haben gegenüber Fehlheim das schwerere Restprogramm und lägen bei einer Niederlage drei Punkte hinter Fehlheim. Mit 4:1 siegte der VfR im Hinspiel, nun muss Dersim gewinnen, um seine Chancen auf die Aufstiegsrelegation zu wahren.



Für den SV 07 Geinsheim sind es gleich zwei schwere Spiele in vier Tagen. Am Donnerstag steht zunächst das Nachholspiel beim Aufstiegskandidaten VfR Fehlheim an, am Sonntag (15 Uhr) tritt mit dem TSV Auerbach das nächste Team im Aufstiegskampf in Geinsheim an. Unbedingt punkten müssen die Geinsheimer, denn der Abstiegskampf ist ebenso eng und der SV 07 wäre derzeit erster Absteiger oder müsste je nach Regelung in die Relegation. In den Hinspielen gab es gegen Fehlheim ein 2:2, während Geinsheim in Auerbach sogar einen 4:0 Sieg feierte.



So., 03.05.2026, 15:30 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn FC Fürth FC Fürth 15:30 PUSH