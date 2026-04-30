Gruppenliga: Spielverlegung bringt VfB Ginsheim Luft

Kreis Groß-Gerau. Für Ärger beim VfB Ginsheim sorgte das für kommenden Sonntag angesetzte Gruppenligaspiel bei Viktoria Griesheim (16 Uhr). Wettbewerbsverzerrung monierte VfB-Trainer Jonas Schuster, denn der Ginsheimer Antrag auf Verlegung wurde vom Gegner und von Klassenleiter Hartmut Schwöbel zunächst abgelehnt, ehe er am Dienstagnachmittag dann doch die Verlegung auf den 13. Mai bekanntgab.
Für den Tabellenzweiten Dersim Rüsselsheim heißt es am Sonntag (15.30 Uhr), die eigene Pflichtaufgabe gegen Verfolger VfR Fehlheim zu erledigen. Dabei könnte dieses Heimspiel und gleichzeitig Spitzenspiel der Gruppenliga Darmstadt die komplette Saison der Rüsselsheimer entscheiden. Im Winter sprach das Team noch davon, Tabellenführer Ginsheim einzuholen und die Meisterschaft zu entreißen. Jetzt droht Dersim sogar, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Ein Spiel mehr als Fehlheim haben die Rüsselsheimer absolviert. Mit dem Heimspiel gegen Geinsheim ziehen die Fehlheimer gleich (Do., 19 Uhr).
Somit könnte der VfR aufgrund des Torverhältnisses am Sonntag sogar als Tabellenzweiter in Rüsselsheim antreten und mit einem Sieg die Aufstiegsträume der Rüsselsheimer fast beenden, denn sie haben gegenüber Fehlheim das schwerere Restprogramm und lägen bei einer Niederlage drei Punkte hinter Fehlheim. Mit 4:1 siegte der VfR im Hinspiel, nun muss Dersim gewinnen, um seine Chancen auf die Aufstiegsrelegation zu wahren.
Für den SV 07 Geinsheim sind es gleich zwei schwere Spiele in vier Tagen. Am Donnerstag steht zunächst das Nachholspiel beim Aufstiegskandidaten VfR Fehlheim an, am Sonntag (15 Uhr) tritt mit dem TSV Auerbach das nächste Team im Aufstiegskampf in Geinsheim an. Unbedingt punkten müssen die Geinsheimer, denn der Abstiegskampf ist ebenso eng und der SV 07 wäre derzeit erster Absteiger oder müsste je nach Regelung in die Relegation. In den Hinspielen gab es gegen Fehlheim ein 2:2, während Geinsheim in Auerbach sogar einen 4:0 Sieg feierte.
Die SKV Büttelborn hat sich noch zum Ziel gesetzt, nicht als Tabellenletzter die Saison abzuschließen, auch wenn mit dem FC Fürth am Sonntag (15 Uhr) eine Herkulesaufgabe ansteht. 0:6 hieß es im Hinspiel und auch am Sonntag scheint vom Papier her gegen das im Aufstiegskampf befindliche Team aus dem Odenwald nicht viel drin zu sein. Da für die SKV der Abstieg nun festzustehen scheint, kann das Team aber befreit aufspielen und Trainer Uwe Hesse auch den Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance geben, sich für die kommende Saison zu empfehlen.