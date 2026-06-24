Gruppenliga-Spielplan: Wiesbadener Kracher zum Auftakt SG Germania empfängt den SV Wiesbaden am 1. Spieltag +++ Schnelle Wronski-Rückkehr nach Eddersheim von Philipp Durillo · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Germania und der SV Wiesbaden treffen am ersten Spieltag der Gruppenliga aufeinander. Hier ein Duell aus einem Testspiel im Januar 2025. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden. Der vorläufige Gruppenliga-Spielplan ist da und hält gleich am ersten Spieltag (2. August) echte Kracher-Paarungen parat. Allen voran das Duell zwischen der SG Germania und dem SV Wiesbaden dürfte die Blicke auf sich ziehen. Denn es stehen sich dann zwei Traditionsvereine der Landeshauptstadt gegenüber, dazu spielt Auf- gegen Absteiger. Für beide wird es also gleich eine brisante Standortbestimmung in der neuen Liga werden - mit womöglich vielen Zuschauern.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Auch eine weitere Paarung dürften sich einige die Augen reiben. Denn der FC Eddersheim II spielt gegen den VfR 07 Limburg. Vor allem für Marco Wronski dürfte es ein besonderes Spiel werden. Der Coach war im Verlauf der Rückrunde von seinem Traineramt beim FCE II zurückgetreten und hat mittlerweile beim VfR als Coach angeheuert. Nun kehrt er gleich am ersten Spieltag an alte Wirkungsstätte zurück. Sein Nachfolger in Eddersheim, Spielertrainer Nico Siegert, sagt: "Marco und ich haben ein gutes Verhältnis und freue mich sehr auf das Spiel".

Freie Turner in Bleidenstadt Keine weite Auswärtsfahrt haben auch die Freien Turner zu bewältigen. Der KOL-Meister aus Wiesbaden gastiert beim TSV Bleidenstadt. Rheingau-Taunus-Meister SG Orlen spielt beim SV Erbenheim. Der SC Offheim, von vielen als einer der Favoriten gehandelt, muss auswärts bei der SKG 23 ran. Spannend wird auch zu beobachten sein, wie sich Germania Okriftel schlägt. Die Germania empfängt Alemannia Nied, mit der sicher auch wieder für eine Platzierung im oberen Drittel zu rechnen ist. Auch der FC Türk Kelsterbach kann ein frühes Zeichen setzen und empfängt Aufsteiger Germania Weilbach. Der Limburg-Weilburg-Champion SG Oberlahn hat Biebrichs U23 zu Gast. Ferner spielen Diedenbergen und Bierstadt um drei Punkte zum Liga-Start.