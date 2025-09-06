Gruppenliga: Sorgenfalten beim FC 07 und SGW

Bergstraße. Wenn der FC 07 Bensheim (15., fünf Punkte) am Winzerfestsamstag ab 15 Uhr die SG Wald-Michelbach (17., drei Zähler) empfängt, ist Trainer Peter Brandenburger nicht allzu optimistisch. Denn Fabio Hechler und Marcel Spengler sind verletzt, Torwart Dominik Kurz gesperrt. Immerhin wird Anton Weber nach seiner Gelb-Roten Karte zurückerwartet. „Wir können froh sein, wenn wir elf Mann auf den Platz bekommen“, sagt Brandenburger.

Auf der Gegenseite erwartet Benjamin Sigmund ein schweres Spiel, auch, weil der neue Coach auf den gesperrten Yannic Beisel verzichten muss. Beisel, aktuell der einzige Innenverteidiger, sah gegen Groß-Bieberau die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels – aus Sicht des SGW-Trainers eine überzogene Entscheidung. „Da hätte ich mir ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht.“

Aramis Asutay handelte sich am Mittwoch im Heimspiel gegen Ginsheim (1:7) in der Nachspielzeit Gelb-Rot ein. „Völlig unnötig“, sagt der Sportliche Leiter Thorsten Göck. Für Asutay könnte Leon Münch spielen, da Nicolas Worch am Mittwoch bei einem Zusammenstoß eine Platzwunde erlitten hat und genäht werden musste. „Das wird ein schweres Spiel“, sagt Göck nicht nur mit Blick aufs Personal. Denn Büttelborn ist Tabellenletzter und hat gegen den Zweiten Riedrode nichts zu verlieren.

Morgen, 15:00 Uhr SV Fürth SV Fürth SV 07 Geinsheim SV Geinsheim 15:00 PUSH

Geinsheim ist aktuell Tabellensechzehnter und für SVF-Trainer Jochen Ingelmann „überraschend weit unten“. Der SVG war in der Saison 2024/25 schließlich eine der stabilsten Mannschaften der Liga. Aus diesem Grund will sich Ingelmann vom Tabellenbild beeindrucken lassen. Patrik Babic hat beim 2:1 gegen Rüsselsheim einen Schlag auf den Knöchel bekommen und wird eventuell nicht spielen können.

Morgen, 15:00 Uhr SC Viktoria Griesheim Griesheim FC Fürth FC Fürth 15:00 PUSH

Die Verteidiger Dominik Knauer (Achillessehne) und Marco Kaffenberger (muskuläre Probleme) fallen aus, und somit muss FC-Trainer Ralf Ripperger seine Abwehr umbauen. „Aber wir sind breit aufgestellt und können die Ausfälle kompensieren“, sagt Sportdirektor Marco Knapp. Die Fürther wollen sich von der jüngsten Niederlage gegen das Spitzenteam Ginsheim nicht beirren lassen. Knapp: „Wir wollen am Sonntag wieder offensiv zielstrebig nach vorne spielen und defensiv trotz der Ausfälle kompakt stehen.“





