Gruppenliga: Sonntagsschuss trifft Eintracht Bürstadt Heimniederlage in letzter Sekunde +++ TSV Auerbach überrascht gegen Spitzenreiter FCA

Bergstraße. So trostlos wie das Wetter ist die Ausbeute der vier Bergsträßer Fußball-Gruppenligisten am Totensonntag. Lediglich die TSV Auerbach punktete im Heimspiel gegen Tabellenführer FCA Darmstadt.

RW Walldorf II – FSG Riedrode 6:0 (3:0). 15 Gegentore in den drei Spielen – der FSG schwimmen gerade die Felle davon. Doch von Krisenstimmung keine Spur. „Es passt noch“, sagt Thorsten Göck, der Sportliche Leiter. Die „bittere Pille“ müsse man allerdings schlucken. In Walldorf waren die Riedroder gestern chancenlos. „Spielerisch, läuferisch, technisch besser als wir“ sei Walldorf gewesen, sagte Göck. Und mit der Gelb-Roten Karte für Amer Gara Hassan wegen wiederholten Foulspiels war die Partie nach 23 Minuten schon entschieden. In Unterzahl hatte Riedrode der Hessenliga-Reserve nichts mehr entgegenzusetzen. Gianluca Lucchese köpfte einmal aufs RW-Tor, und das war es an Chancen für die Gäste. Jetzt wird es Zeit für die Winterpause herbei, denn „unser Kader wird dünner“, sagt Göck, dessen Team am nächsten Wochenende spielfrei ist.

Tore: 1:0 Karakas (9.), 2:0, 3:0, 4:0 Benazza (30., 37., 46.), 5:0 Karakas (56.), 6:0 Spamer (73.). – Schiedsrichter: Perna (Dietzenbach). – Zuschauer: 80. – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Hassan (23., FSG) wegen wiederholten Foulspiels. – Beste FSG-Spieler: keine.

Eintracht Bürstadt – SV Geinsheim 1:2 (1:1). Die letzte Aktion der Gäste saß: Mit dem Schlusspfiff gelang Alexander Melchior das entscheidende Tor für Geinsheim mit einem Sonntags-Volleyschuss allererster Güte. „Volles Risiko“, sagte Eintracht-Sprecher Christian Beckerle und ärgerte sich mächtig über die glücklose Nullnummer für sein Team. Denn die Bürstädter waren auf Augenhöhe mit dem Tabellensechsten, und ein Unentschieden wäre „absolut gerecht gewesen“, sagte Beckerle.

Die Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken, Torchancen waren rar gesät. David Ulrich gelang in der 17. Minute das 1:0 für die Gäste nach einem Abstauber, dem eine Glanzparade von ETB-Ersatztorwart Maximilian Kölsch vorausgegangen war. Fabio Capello hatte den Ausgleich wenig später auf dem Fuß, zog in Höhe der Mittellinie ab. Doch Keeper Kistner konnte den Ball noch über die Torlatte lenken. Nachwuchsspieler Leon Yannick Münch war nach einem Eckball dann aber zur Stelle und drückte den Ball über die Torlinie zum 1:1 (42.). „Schade, ein Punkt wäre verdient gewesen“, sagte Beckerle.

Tore: 0:1 Ulrich (17.), 1:1 Muench (42.), 1:2 Melchior (90.). – Zuschauer: 80. – Bester Eintracht-Spieler: Kilic.