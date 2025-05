Gruppenliga: SKV Büttelborn und SV Geinsheim fast sicher

Die SKV Büttelborn muss am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SG Modau antreten. Nur ein Punkt würde Büttelborn zum Klassenerhalt reichen. Soll aber noch das eigentlich vor der Saison ausgegebene Saisonziel von 50 Punkten in greifbarer Reichweite bleiben, muss ein Sieg her. Modau braucht hingegen unbedingt einen Sieg, um seine letzte Chance auf den Klassenerhalt in der Gruppenliga zu wahren. In der Hinrunde ging diese Begegnung mit 2:0 an Büttelborn, auf ein ähnliches Ergebnis hofft die SKV auch am Sonntag.