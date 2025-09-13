Gruppenliga: SKV Büttelborn kämpft und verliert

– Foto: Anja Weinreich

Kreis Groß-Gerau. Wieder zeigte die SKV Büttelborn am Donnerstagabend gegen Viktoria Griesheim einen großen Kampf und eine engagierte Leistung, doch wieder reichte es nicht zum Sieg für den Gruppenligisten.

Do., 11.09.2025, 20:00 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn SC Viktoria Griesheim Griesheim 2 4 Abpfiff SKV Büttelborn – Viktoria Griesheim 2:4 (1:2). Gegen den Absteiger aus der Verbandsliga hatte sich die SKV Büttelborn vorgenommen, mindestens wieder einen Punkt mitzunehmen, doch erwies sich Viktoria Griesheim am Ende als zu stark. Ahmad Ramaki brachte die Büttelborner wieder einmal früh in Führung, doch Estevao Borges und Patrick Stumpf drehten die Partie binnen fünf Minuten zugunsten der Viktoria. Im Anschluss konnten sich die Gastgeber kämpferisch nicht viel vorwerfen lassen, doch fehlte wieder einmal das letzte Quäntchen Glück im Abschluss zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang machte Griesheim dann nach etwa einer Stunde mit den Treffern von Patrick Stumpf und Maximilian Köhler alles klar, Tahaa Benjamaa konnte in der 67. Spielminute nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

Tore: 1:0 Ramaki (8.), 1:1 Borges (11.), 1:2 Stumpf (14.), 1:3 Stumpf (58.), 1:4 Köhler (63.), 2:4 Benjamaa (67.).

Am Samstagabend (17 Uhr) muss der Tabellendritte Dersim Rüsselsheim beim Schlusslicht SG Wald-Michelbach antreten. Unter dem neuen Trainer Sascha Amstätter hat sich das Team aus dem Keller in die Spitzengruppe vorgearbeitet und will diese Position behaupten. Vergangene Saison unterlag Dersim auswärts mit 4:6, gegen die schlechteste Abwehr der Gruppenliga sollte am Sonntag aber mehr drin sein.

Als einer von zwei sieglosen Gruppenligisten will SV 07 Geinsheim im Heimspiel gegen den FC Alsbach (So 15 Uhr) endlich den Bock umstoßen und den ersten Dreier einfahren. Legt man die vergangene Spielzeit zugrunde, hat das Team von Trainer Kim Ginkel durchaus Chancen. Beide Spiele gegen Alsbach wurden 2024/25 gewonnen. Von der Leistung auf dem Platz her steht das Team aktuell zu Unrecht im Tabellenkeller. Ungeschlagene Ginsheimer gegen Seckmauern Favorit

