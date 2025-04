Gruppenligist SKV Büttelborn muss am Sonntag gegen den SV Münster antreten. Im Hinspiel gab es ein 2:2-Unentschieden. – Foto: Anja Weinreich (Archiv)

Gruppenliga: SKV Büttelborn beim Tabellennachbarn SV Münster SKV Büttelborn sucht noch einen neuen Trainer +++ Derweil kämpft Gruppenligist Dersim Rüsselsheim im Kellerduell in Bickenbach um wichtige Punkte

Kreis Groß-Gerau. Beim SV Münster muss Gruppenligist SKV Büttelborn am Sonntag (15 Uhr) antreten und damit erneut gegen einen direkten Tabellennachbarn. Mit 2:2 endete das Hinspiel der beiden derzeit punktgleichen Teams, weshalb ein Favorit nicht unbedingt auszumachen ist. „Es wird wie immer in Münster eine schwierige Aufgabe. Wenn wir so auftreten wie gegen Riedrode und unsere Chancen diesmal besser nutzen, können wir aber auf jeden Fall was mitnehmen“, sagt SKV-Interimstrainer und Sportlicher Leiter Jörg Nowka.

Morgen, 15:00 Uhr SV 1919 Münster SV Münster SKV Büttelborn Büttelborn 15:00

Für etwas Unruhe sorgt bei Büttelborn weiter die Trainersituation. Nach der Trennung vom erst im Winter gekommenen Ercan Dursun übernahm Nowka das Amt bis zum Saisonende, um dem Verein zu ermöglichen, in Ruhe eine Personalentscheidung fällen zu können. Am Sonntag machte die Meldung die Runde, A-Ligist Sportfreunde Bischofsheim hätte vor der Verpflichtung des ehemaligen Trainers von VfR Groß-Gerau II, Dylan Weijten, gestanden, und der 30-Jährige hätte dem Verein mit der Begründung abgesagt, nach Büttelborn zu gehen. „Was Bischofsheim da verbreitet hat, ist Quatsch", erklärt Nowka, der für die Suche nach seinem Nachfolger mitverantwortlich ist. „Stand ist, dass wir offen für Gespräche sind und den Trainermarkt sondieren. Wir haben ihm mitgeteilt, dass wir mit ihm gerne über die Position reden wollen und er einer der Kandidaten bei uns ist. Er hat gegenüber Bischofsheim mit offenen Karten gespielt und gesagt, dass er dieses Gespräch abwarten wolle, da Büttelborn für ihn eine tolle Chance darstellt", beschreibt Nowka die Geschehnisse. „Wir haben mehrere Kandidaten, mit denen wir reden wollen und werden uns in Ruhe für den am besten zu uns passenden Trainer entscheiden."

Morgen, 15:00 Uhr SKG Bickenbach Bickenbach SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 15:00