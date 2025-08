Gruppenliga: SKG 23 unglücklich, RaMa und SVN stark

Region. Gleich ein negativer Höhepunkt zum Start in der Gruppenliga: Die Partie zwischen dem FC Bierstadt und Aufsteiger Türk Kelsterbach wurde vier Minuten vor dem Abpfiff beim Stand von 5:1 für Bierstadt abgebrochen. Alle Hintergründe und Statements beider Trainer zu dem Vorfall lest ihr hier.

Starke Vorstellung beider Teams zum Saisonstart vor über 200 Zuschauern: „Mit unserem neu formierten Team haben wir gleich Zeichen gesetzt. Am Ende gingen die Köpfe natürlich runter, denn beim Stand von 0:2 hätten wir auch nachlegen können“, so Niedernhausens Coach André Meudt. In der Schlussphase hatten die eingewechselten Alen Nukovic und Mo Sanandajizadeh auch noch mal den dritten Treffer auf dem Fuß. Sonnenschein auch im Lager der Heimelf, bei denen Trainer Matthias Güldener im ersten Durchgang noch Nervosität und fehlenden Mut bemängelte: „Wir legten dann eine Schippe drauf, buchten die zweite Hälfte für uns und verdienten uns den Punkt gegen einen starken Gegner redlich.“

Auch in Wallrabenstein ein tolles Spiel zweier starker Gegner: „Unterliederbach hat wieder eine prima Truppe, die wir am Rand einer Niederlage hatten“, freute sich Wallrabensteins Dirk Hünerbein über den verdienten Punkt. Sein Sohn Yannik, Justin Reil und Mikko Meier hatten sogar die Führung auf dem Fuß, letztlich hatten aber beide Teams einen Punkt verdient.

Souveräner Sieg des TuRa, der es aber am Ende unnötig spannend machte. Die langjährige TuRa-Achse um Spieler wie Philipp Nocht (steuerte den zweiten Treffer bei), Noah Stranz, Patrick Leon, Dominik Conan oder Nico Domin scheint auch im Kreise der "Ersten" gut zusammengefunden zu haben - schließlich hatten sie in den Jahren zuvor dazu beigetragen, dass die Zweite aus der B- in die Kreisoberliga durchmarschiert war. "Das hat man schon in der Vorbereitung gesehen, dass sich das gut anlässt", sagte TuRa-Abteilungsleiter Carsten Ache.

„Mit etwas Glück war sogar ein Unentschieden drin, doch die besseren Gastgeber hätten uns auch abschießen können“, war die Bandbreite der Gefühle für Bleidenstadts Patrick Engelmann weit gestreut. Die Heimelf vergab viele Möglichkeiten, traf vier mal Aluminium, aber auch der TSV hätte vor dem späten Anschluss von Jannik Golle noch mal netzen können.

Tore: 1:0 Krebs (54.), 2:0 P. Nocht (73.), 2:1 Golle (90.+3).