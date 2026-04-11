Gruppenliga: SG Wald-Michelbach will nachlegen In Unterzahl siegt die SG Wald-Michelbach in Groß-Bieberau - jetzt wartet der SV Fürth. Ein großer Brocken wartet auf den FC Fürth gegen Dersim Rüsselsheim. von Redaktion · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Jahn (rechts) und die SG Wald-Michelbach, hier gegen den TSV Seckmauern, wollen nachlegen. Foto: Herbert Krämer

Bergstraße. Nachlegen - so lautet das Motto bei der SG Wald-Michelbach. Nach dem wichtigen Sieg unter der Woche beim SV Groß-Bieberau dürfen die Überwälder jetzt auch im Derby gegen den SV Fürth nicht locker lassen und für den Klassenerhalt punkten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:00 Uhr SG Wald-Michelbach SG WaMi SV Fürth SV Fürth 15:00 PUSH Die Mannschaft von SGW-Trainer Benjamin Sigmund landete einen wichtigen Auswärtssieg, und dieser war verdient aufgrund konsequenter Chancenverwertung und guter Abwehrarbeit. „Es gab nicht viele Chancen für den Gegner – auch nicht in Überzahl“, sagt Sigmund, der in Groß-Bieberau ab der 41. Minute ohne seinen Leistungsträger Ingo Dörsam (Gelb-Rote Karte) auskommen musste. Und Groß-Bieberau hatte Glück, dass die Niederlage nicht noch deutlicher ausfiel. „Aber der Sieg gegen Groß-Bieberaus wird noch wertvoller, wenn wir jetzt nachlegen“, sagt der SGW-Coach mit Blick aufs anstehende Derby gegen den SV Fürth. „Wir müssen jetzt kühlen Kopf bewahren“. SVF-Trainer Jochen Ingelmann erwartet denn auch ein schweres Spiel für sein Team gegen einen gefestigten Gegner. Tore: 0:1, 0:2 Trares (5., Foulelfmeter, 6.), 1:2 Klinger (67., Foulelfmeter), 1:3 Schwinn (78.). – Zuschauer: 100.

Morgen, 15:00 Uhr SV 1919 Münster SV Münster FSG Riedrode FSG Riedrode 15:00 PUSH

Niclas Kupka hat sich bereits in der Winterpause der FSG Riedrode angeschlossen. Der Top-Spieler ist aber erst jetzt spielberechtigt und wird die Mannschaft von FSG-Trainer Tobias Beltz möglicherweise in Münster unterstützen. Rene Salzmann konnte zuletzt wieder schmerzfrei trainieren, Marvin Pohl und Youness Breir sind wohl ebenfalls wieder mit von der Partie. Die FSG Riedrode peilt in Münster nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge drei Punkte an.

Morgen, 15:15 Uhr FC Fürth FC Fürth SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 15:15 PUSH

Die TSV Auerbach hat den FC Fürth zuletzt auf dem falschen Fuß erwischt – 1:2 aus Sicht des starken Aufsteigers aus dem Odenwald. Doch die Mannschaft von FC-Trainer Ralf Ripperger hat die Niederlage längst abgehakt und den Blick nach vorne gerichtet. Denn mit dem Tabellenzweiten Dersim Rüsselsheim steht die nächste Herausforderung auf dem Programm. Das Hinspiel endete torlos, und FC-Sportdirektor Marco Knapp macht angesichts der bislang starken Leistung seiner Mannschaft in der laufenden Saison denn auch klar: „Wir können selbstbewusst sein“. Andreas Adamek ist noch gesperrt, Fisnik Jaijawird gegen Rüsselsheim wohl spielen können. „Ein kleiner Lichtblick“, sagt Knapp mit Blick auf den ausgedünnten FC-Kader.

Die Rot-Weißen aus Auerbach sind im neuen Jahr immer noch ohne Punktverlust. Besonders die zurückliegenden drei Spiele, in denen Auerbach mit dem VfR Fehlheim, der FSG Riedrode und dem FC Fürth gleich drei Topteams besiegte, unterstreichen die derzeitige Form der Mannschaft von Trainer Peter Brandenburger. Und sie sorgt dafür, dass man sich die Frage stellt, wo Auerbach stünde, wenn die TSV in der Hinrunde ähnlich konstant gepunktet hätte. Gedankenspiele dieser Art macht sich Brandenburger nicht. Die Spiele, die in der Hinrunde verloren wurden, „haben wir verdient verloren“. Die aktuelle Serie ist für ihn das Ergebnis harter Arbeit „und wir hoffen, dass wir sie noch so lange wie möglich hinausziehen können“. Der TSV-Trainer erwartet gegen Altheim ein enges und intensives Spiel.

Der FC 07 steht vor richtungsweisenden Wochen. Noch acht Spiele hat die Mannschaft von Trainer Constantin Renner zu absolvieren. Durch den 2:0-Sieg gegen den FC Alsbach sind die „Nullsiebener“ dem Abstiegsrelegationsplatz wieder ein Stück nähergekommen. Doch klar ist auch: Der Sieg gegen Alsbach kann nur der Auftakt gewesen sein. In den nächsten beiden Spielen duelliert sich Bensheim mit Gegnern aus der unteren Tabellenhälfte. Gegen Groß-Bieberau, das zehn Punkte vor Bensheim steht, gelte es, „den Druck aufrecht zu erhalten“ und gleichzeitig den Abstand „nach hinten wachsen zu lassen“.

Morgen, 15:00 Uhr VfR Fehlheim VfR Fehlheim VfB Ginsheim VfB Ginsheim 15:00 PUSH