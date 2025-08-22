Gruppenliga: SG RaMa schockt Wallrabenstein zum passenden Zeitpunkt

Wiesbaden. Am 4. Spieltag der Gruppenliga Wiesbaden sorgte vor allem die SG Rauenthal/Martinsthal für ein Ausrufezeichen. Mit einem 4:2-Erfolg in Wallrabenstein gelang dem Team der erste Saisonsieg. In Biebrich, Erbenheim und Kelsterbach fielen die Entscheidungen spät, alle drei Partien endeten mit Punkteteilungen. In Niederhöchstadt musste die Partie zwischen TuRa und der Alemannia Nied aufgrund eines Flutlichtausfalls abgebrochen werden. Der FC Eddersheim II besiegte den VfB Unterliederbach eindrucksvoll.

Die SG Rauenthal/Martinsthal hat mit einem 4:2-Erfolg beim SV Wallrabenstein den ersten Saisonsieg eingefahren. Dabei erwischten die Gastgeber den besseren Start. Matti Meier (18.) und Florian Jaschinger (34.) brachten den SVW mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause verkürzte Aiman Zamouri (43.), der direkt nach Wiederanpfiff per Elfmeter auch den Ausgleich besorgte (47.). "Das waren zwei Nackenschläge für uns", sagte Daniel Dylong, Cheftrainer des SV Wallrabenstein über die Tore kurz vor und kurz nach der Pause. In der Schlussphase drehte die SG RaMa das Spiel dann sogar komplett. Rene Schneider traf zur Führung (73.), Calvin Ceranski stellte mit dem 2:4 fünf Minuten später den Endstand her (78.). Während RaMa über die ersten drei Punkte jubelt, wartet Wallrabenstein nach drei Remis und einer Niederlage weiter auf den ersten Saisonsieg.

Mit einem 2:2-Unentschieden trennten sich der FV Biebrich 02 II und der SV Niedernhausen. In einem ausgeglichenen und fair geführten Spiel brachte Niklas Stegmeier die Gastgeber in der 34. Minute in Führung. Max Schwerdt glich per Foulelfmeter kurz vor der Pause aus (45.). Nach dem Seitenwechsel traf Patrick Hammesfahr zur zwischenzeitlichen Führung für Niedernhausen (50.), ehe Ben Zornhagen postwendend den Endstand erzielte (55.). „Es war ein sehr faires Spiel, das von einem guten Schiedsrichter geleitet wurde“, lobte Biebrichs Trainer Volkan Zer. Mit dem Saisonstart zeigt Zer sich zufrieden: „Unsere sehr junge Mannschaft hat das gut gemacht.“ Gleichzeitig mahnt er aber auch zur Vorsicht: „Das ist nur eine Momentaufnahme, die Saison ist noch lang.“

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und dominierten die Anfangsphase. Belohnt wurde das frühe Engagement mit dem 1:0 durch Muanda Makiese-Muana, der nach einem Eckball in der 14. Minute zur Führung traf. Danach fand die SG Nassau besser ins Spiel und übernahm zunehmend die Kontrolle. Der Ausgleich fiel folgerichtig in der 23. Minute, als Tim Fell Bosenbeck einen Angriff zum 1:1 vollendete. Auch in der zweiten Halbzeit blieb Diedenbergen am Drücker und drehte die Partie durch Giuseppe Pagliaros Treffer in der 71. Minute verdient. „Wir waren in unserer Drangphase klar überlegen, leider haben wir es aber verpasst, das 3:1 zu machen“, ärgerte sich Jürgen Malter, sportlicher Leiter der SG Nassau, über die verpasste Vorentscheidung.

So blieb Erbenheim im Spiel und kam in der 80. Minute durch Lee Nguyen zum Ausgleich. In der Schlussphase boten sich beiden Mannschaften noch Möglichkeiten, den Sieg zu holen, doch klare Chancen blieben ungenutzt. „Auch Erbenheim hatte nach dem 2:2 noch dicke Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden“, räumte Malter ein und sprach letztlich von einem „gerechten Ergebnis“.

Wegen zweier Krankenwageneinsätze im vorherigen Jugendspiel begann die Begegnung mit 45-minütiger Verspätung. Auch in der Anfangsphase kam es zu einem medizinischen Notfall: Bleidenstadts Hendrik Ott musste bereits nach 13 Minuten mit einer schweren Ellenbogenverletzung vom Platz und wird voraussichtlich länger ausfallen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Jannik Golle die Gäste in der 49. Minute in Führung. In einem zunehmend zerfahrenen Spiel sahen zwei Spieler von Türk Kelsterbach die Rote Karte, wodurch Bleidenstadt die Partie in zweifacher Überzahl beendete. Trotz personeller Überlegenheit gelang es dem TSV nicht, die Entscheidung herbeizuführen. In der Nachspielzeit traf Cem Barlik nach einer Ecke zum späten 1:1-Ausgleich (90.). „Wir waren heute im letzten Drittel nicht konsequent genug“, meinte TSV-Trainer Michael Drogi nach der Partie. Den Ausgleich in der Schlussminute und in Überzahl kassiert zu haben, sei besonders bitter. Insgesamt zeigte er sich mit dem bisherigen Saisonverlauf seines Teams aber zufrieden.