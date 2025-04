Gruppenliga: SG Langstadt/Babenhausen kann den Titel perfekt machen

Südhessen. Schon acht Spieltage vor Saisonende kann Gruppenligist SG Langstadt/Babenhausen an diesem Samstag bei Dersim Rüsselsheim die Meisterschaft perfekt machen. Gegen die abstiegsbedrohten Gastgeber gab es im Hinspiel einen 5:0-Sieg. Mit einem Auswärtserfolg am Samstag und der damit verbundenen vorzeitigen Meisterschaft rechnen in der Liga alle. Langstadt wird dann erstmals in der Vereinsgeschichte in der zweithöchsten hessischen Liga, der Verbandsliga Süd, spielen. Die Partie in Rüsselsheim wird am Samstag um 18 Uhr angepfiffen.