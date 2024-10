Gruppenliga: SG Eschenburg sucht neuen Trainer

Wie Simon Lindner sagte, wird Spieler Michael Heinz bis auf Weiteres Trainingsgestaltung und Coaching federführend übernehmen. In der Liga rangiert der Aufsteiger nach 13 Spieltagen mit 14 Punkten und 30:31 Treffern auf Rang 15. Am Sonntag um 15.15 Uhr wird es für die SG Eschenburg in Kraftsolms beim Tabellendreizehnten SG Waldsolms zu einem weiteren wichtigen Spiel um den Klassenerhalt kommen.