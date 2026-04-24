Gruppenliga: SG Eschenburg kennt Lollars Erfolgsgeheimnis

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Eschenburg. Mehr Abstiegskampfkrimi geht kaum: Für die SG Eschenburg steht in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg das nächste richtungsweisende Spiel an. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der Tabellenvorletzte beim punktgleichen Schlusslicht SV Eintracht Lollar. Gleichzeitig sind in der Tabelle alle abstiegsbedrohten Teams zusammengerückt - eine große Chance vor den letzten sechs Spielen.