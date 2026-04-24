 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

Gruppenliga: SG Eschenburg kennt Lollars Erfolgsgeheimnis

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga ist die Chance auf den Klassenerhalt sechs Spieltage vor Schluss so groß wie lange nicht. Die SG Eschenburg will sie in Lollar ergreifen +++

von Redaktion · Heute, 20:39 Uhr · 0 Leser
– Foto: T. Metz

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
Eintracht Lollar
SG Eschenburg

Eschenburg. Mehr Abstiegskampfkrimi geht kaum: Für die SG Eschenburg steht in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg das nächste richtungsweisende Spiel an. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der Tabellenvorletzte beim punktgleichen Schlusslicht SV Eintracht Lollar. Gleichzeitig sind in der Tabelle alle abstiegsbedrohten Teams zusammengerückt - eine große Chance vor den letzten sechs Spielen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.