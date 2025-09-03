Gruppenliga: SG Eschenburg kassiert sechste Pleite in Folge

Eschenburg. Bitterer Heimspiel-Abend am Mittwoch für die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Die Elf von Trainer Yannick Weber kassierte vor rund 70 Zuschauern ihre sechste Niederlage in Serie und patzte im Kellerduell gegen den VfB Wetter mit 1:3 (0:1). Während die Gäste mit dem zweiten Sieg in Folge ihre Formkurve bestätigen und sich allmählich der Tabellenmitte nähern, tritt die SGE weiter auf der Stelle – der Abstand auf den rettenden 13. Platz beträgt bereits fünf Punkte.