Ligabericht
Da geht die Reise hin: Trainer Jens Borawski feiert mit dem VfB Wetter in der Fußball-Gruppenliga einen Sieg bei der SG Eschenburg. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Gruppenliga: SG Eschenburg kassiert sechste Pleite in Folge

Teaser GL GI/MR: +++ Die SG Eschenburg kommt in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg nicht in die Gänge. Gegen den VfB Wetter setzt sich die Niederlagenserie der Elf von Trainer Yannick Weber fort +++

Eschenburg. Bitterer Heimspiel-Abend am Mittwoch für die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Die Elf von Trainer Yannick Weber kassierte vor rund 70 Zuschauern ihre sechste Niederlage in Serie und patzte im Kellerduell gegen den VfB Wetter mit 1:3 (0:1). Während die Gäste mit dem zweiten Sieg in Folge ihre Formkurve bestätigen und sich allmählich der Tabellenmitte nähern, tritt die SGE weiter auf der Stelle – der Abstand auf den rettenden 13. Platz beträgt bereits fünf Punkte.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

