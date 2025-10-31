Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Timo Babic
Gruppenliga: SG Eschenburg ist verteidigungsbereit
Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenligist SG Eschenburg tritt am Samstag (15 Uhr) beim Tabellenzweiten SV Bauerbach an. Welche unterschiedlichen Aufgaben auf die beiden Mannschaften zukommen +++
Eschenburg. Fußball-Gruppenligist SG Eschenburg steht am Samstag (15 Uhr) vor einer seiner schwierigsten Aufgaben in dieser Saison. Die Mannschaft von Trainer Yannick Weber tritt beim Tabellenzweiten SV Bauerbach an – und trifft damit auf eine Mannschaft in absoluter Topform. Während Bauerbach seine jüngsten sechs Partien allesamt gewann, steckt Eschenburg weiter auf Platz 17 fest.