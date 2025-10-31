 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
– Foto: Timo Babic

Gruppenliga: SG Eschenburg ist verteidigungsbereit

Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenligist SG Eschenburg tritt am Samstag (15 Uhr) beim Tabellenzweiten SV Bauerbach an. Welche unterschiedlichen Aufgaben auf die beiden Mannschaften zukommen +++

Eschenburg. Fußball-Gruppenligist SG Eschenburg steht am Samstag (15 Uhr) vor einer seiner schwierigsten Aufgaben in dieser Saison. Die Mannschaft von Trainer Yannick Weber tritt beim Tabellenzweiten SV Bauerbach an – und trifft damit auf eine Mannschaft in absoluter Topform. Während Bauerbach seine jüngsten sechs Partien allesamt gewann, steckt Eschenburg weiter auf Platz 17 fest.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

