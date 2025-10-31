Gruppenliga: SG Eschenburg ist verteidigungsbereit

Eschenburg. Fußball-Gruppenligist SG Eschenburg steht am Samstag (15 Uhr) vor einer seiner schwierigsten Aufgaben in dieser Saison. Die Mannschaft von Trainer Yannick Weber tritt beim Tabellenzweiten SV Bauerbach an – und trifft damit auf eine Mannschaft in absoluter Topform. Während Bauerbach seine jüngsten sechs Partien allesamt gewann, steckt Eschenburg weiter auf Platz 17 fest.