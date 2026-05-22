Gruppenliga: SG Eschenburg hofft, dass es reichen wird

– Foto: T. Metz

Eschenburg. Endspielstimmung in Eibelshausen: Für die SG Eschenburg (15.) steht am Samstag um 15 Uhr im Heimspiel gegen den SV Bauerbach (5.) der letzte und womöglich entscheidende Spieltag in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg an. Zwischen Abstieg, Relegation und Klassenerhalt ist für die Elf von Trainer Yannick Weber noch alles möglich – auch, weil der ohnehin schon verrückte Abstiegskampf zuletzt eine weitere Wendung genommen hat.