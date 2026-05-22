 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Gruppenliga: SG Eschenburg hofft, dass es reichen wird

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga ist für die SG Eschenburg alles möglich: Klassenerhalt, Relegation oder Abstieg. Trainer Yannick Weber kennt die Voraussetzungen für ein Happy End +++

von Redaktion · Heute, 12:11 Uhr · 0 Leser
– Foto: T. Metz

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GL Gießen/Marburg
SV Bauerbach
SG Eschenburg

Eschenburg. Endspielstimmung in Eibelshausen: Für die SG Eschenburg (15.) steht am Samstag um 15 Uhr im Heimspiel gegen den SV Bauerbach (5.) der letzte und womöglich entscheidende Spieltag in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg an. Zwischen Abstieg, Relegation und Klassenerhalt ist für die Elf von Trainer Yannick Weber noch alles möglich – auch, weil der ohnehin schon verrückte Abstiegskampf zuletzt eine weitere Wendung genommen hat.

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