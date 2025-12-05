Gruppenliga: Serviert Auerbach Sonntags-Krimi?

Ehe Tatort-Fan Peter Brandenburger etwas mehr Zeit haben wird, am Sonntagabend vor dem Fernseher in Ruhe zu knobeln, muss der TSV-Trainer erst noch seinen letzten Fall in diesem Jahr lösen. Allerdings dürfte der A-Lizenz-Inhaber in den bislang drei Spielen gegen Münster als Trainer des FC 07 Bensheim genug Spuren gesichert haben, um zu wissen, wie man den Gegner überlisten kann. Zudem hat der Auerbacher Coach mit René Brunner einen genialen Ermittler an seiner Seite. Der spielende Co-Trainer zählt mit seinen zwölf Toren nicht nur zu den besten Stürmern der Gruppenliga, er ist zudem ein prima Analytiker.

Die Saison lief bislang alles andere nach dem Geschmack von Daniel Hahn, dem Coach des VfL. 19 Punkte aus den 17 Spielen sind zu wenig, um vorne mitzumischen. Hahn sieht sein Team im Abstiegskampf, auch, weil immer wieder Stammspieler wegen Verletzungen oder Krankheiten ausfielen. Hahn hofft, dass er für das knifflige Spiel am Sonntag eine schlagkräftige Mannschaft zusammen hat. In der Hinrunde gelang den Birkenauern ein 3:2-Erfolg. Das Pokalspiel zwischen beiden Teams gab der VfL kampflos ab.

Tabellenführer VfB ließ Trainer Martin Göring in den vergangenen Tagen zweimal im Regen stehen. Das war beim 1:3 in Gras-Ellenbach der Fall, als die Elf deutlich unter ihren Möglichkeiten blieb. Dass Göring auch am vergangenen Sonntag nass wurde, hatte aber einen anderen Grund. „Wir haben bei regnerischem Wetter noch einmal trainiert. Die Mannschaft hat gut mitgezogen, sodass ich für das Kirschhausen-Spiel guter Dinge bin“, ist Göring optimistisch gestimmt. Der Trainer erwartet eine Trotzreaktion. Erst dann sei das Gras-Ellenbach-Spiel“für mich abgehakt“.

Die Favoritenstellung seiner Lampertheiner kann er am Sonntag auch vor dem Hintergrund der 4:0-Galavorstellung im Hinspiel, nicht leugnen, hat aber auch beim Gegner einige Stärken ausgemacht: „Der SVK hat eine gute Qualität in der Schnelligkeit und im Spiel nach vorne.“ Zudem glaubt Göring, dass der Effekt des Trainerwechsels in Kirschhausen anhält. „So lange ist Sascha Schmitt ja noch nicht im Amt. Da werden die Spieler weiter hoch motiviert sein.“

„Im Hinspiel gegen den VfB war es das einzige Mal in dieser Saison, dass wir absolut chancenlos waren“, erinnert sich Kirschhausens Trainer Sascha Schmitt an jenen 14. August 2025 zurück, um nun die Aussage zu treffen, dass „wir am Sonntag ganz ruhig ins Spiel gehen, weil wir uns nicht so viel ausrechnen können.“ Lampertheim habe fußballerische Klasse in allen Mannschaftsteilen. Immerhin können die Kirschhäuser unter personell guten Voraussetzungen, die Fahrt ins Ried antreten. Komplett sind sie allerdings nicht, denn neben dem urlaubsbedingt fehlenden Bastian Bizer sitzt Zugang Jason Behrman (TSG/09 Weinheim II) noch eine Wechselsperre ab.



