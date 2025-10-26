Dario Hener und der TSV Seckmauern (hier im Duell mit dem TSV Höchst) verpassen einen Sieg gegen Büttelborn. – Foto: Herbert Krämer (Archiv)

Gruppenliga: Seckmauern vergibt zu viele Chancen 2:2 trotz „drückender Überlegenheit“ in erster Hälfte +++ "Fühlt sich an wie zwei verlorene Punkte Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt Seckmauern Büttelborn

Seckmauern. Der TSV Seckmauern trennte sich in der Gruppenliga am Sonntag gegen die SKV Büttelborn mit 2:2 (1:0). TSV-Spielercoach Lucas Oppermann, der aufgrund eines Bänderrisses aus der Vorwoche wohl das restliche Kalenderjahr ausfallen wird, zeigte sich nach Abpfiff ob der „drückenden Überlegenheit“ seiner Mannschaft im ersten Spielabschnitt einigermaßen sprachlos. „Wir waren in der ersten Halbzeit in allen Belangen haushoch überlegen und können definitiv mit einem 3:0 oder 4:0 in die Pause gehen“, erklärte Oppermann. Zwar hatte TSV-Angreifer Joshua Diehl, der seit Saisonbeginn „eine tolle Entwicklung“ genommen habe, Seckmauern nach acht Minuten in Führung geschossen. Jedoch verpassten es die Hausherren in der Folge trotz zahlreicher Gelegenheiten nachzulegen. „Wir haben jede Killermentalität vermissen lassen und waren vor dem Tor in den entscheidenden Momenten zu unkonzentriert“, kritisierte der 39-Jährige.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr TSV Seckmauern Seckmauern SKV Büttelborn Büttelborn 2 2 Abpfiff

Bei allem Respekt für Büttelborn, das „alles reingeworfen und alles investiert“ habe, sei es aufgrund der dominanten ersten Halbzeit „selten einfacher gewesen, ein Gruppenliga-Heimspiel zu gewinnen als heute“, so Oppermann. Doch im zweiten Abschnitt veränderte sich die Partie und die SKV glich kurz nach Wiederanpfiff durch Daniel Heinz aus (48.). „Wir waren in der zweiten Halbzeit völlig kopflos und konfus und haben uns Dinge geleistet, die du dir in der Gruppenliga auf diesem Niveau nicht leisten darfst“, befand der Spielercoach. Zunächst brachte Diehl mit seinem zweiten Treffer die Odenwälder wieder in Führung (76.), ehe Marvin Austen kurz vor Schluss für den Last-Minute-Ausgleich sorgte und den 2:2-Endstand markierte.