Gruppenliga: Seckmauern und Bensheim wollen Wiedergutmachung
Was der kommende Spieltag für Partien bereithälft +++ FC 07 und TSV wollen sich nach Klatschen rehabilitieren
von Philipp Durillo · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Der SV 1919 Münster will zum Stolperstein für den Tabellenführer werden. Der VfR Fehlheim bekommt es mit dem ehemaligen Verbandsliga-Rivalen TS Ober-Roden zu tun. – Foto: Dirk Affeldt - Archiv
0:10 gegen Fürth, 0:5 gegen Riedrode: Der TSV Seckmauern und der FC 07 Bensheim mussten am vergangenen Wochenende heftige Niederlagen einstecken. Die Bensheimer gegen Büttelborn und die Elf aus Seckmauern gegen Wald-Michelbach wollen nun die Scharte auswetzen und einen Sieg einfahren. Tabellenführer VfB Ginsheim erwartet mit dem SV Münster eine knackige Aufgabe. Mit Fehlheim und Ober-Roden treffen ehemalige Verbandsligisten aufeinander. Aufstiegskandidat Dersim hat Kellerkind Alsbach zu Gast und Riedrode muss nach Griesheim. Ferner spielen: Groß-Bieberau gegen FC Fürth, Altheim gegen Geinsheim sowie der SV Fürth gegen Auerbach