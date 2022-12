Gruppenliga: Seckmauern siegt gegen Spitzenreiter TSV Seckmauern zwingt in Gruppenliga Tabellenführer FCA Darmstadt in die Knie

„Aufgrund der kämpferischen Leistung war der Sieg hochverdient. Die Jungs haben einen starken Kampf geliefert, hatten immer ein Bein dazwischen“, freute sich Seckmauerns Pressesprecher Uli Wagner nach dem Überraschungscoup. In den 90 Minuten zuvor hatten die Gäste rund 80 Prozent Ballbesitz und klare spielerische Vorteile zu verzeichnen, kamen jedoch mit der Gegenwehr des TSV auf dem kleinen Kunstrasen nicht zurecht. Die erste Chance gehörte ebenfalls den Gastgebern, bei denen Nico Arnheiter an Torhüter Aldo Geronimo De Jesus Junior scheiterte. Nur eine Minute später traf Vinicius Ribeiro Machado nach einer schönen Kombination bereits zum 1:0 für die Gäste (6.).

Raitz versenkt Elfer

Aber Seckmauern antwortete: Leon Raitz wurde im Strafraum gefoult und trat selbst zu dem von Schiedsrichter Paul-Ioan Barbu (Offenbach) verhängten Strafstoß an – das 1:1 für den TSV (9.). In der Folge spielten zwar weiter die Gäste, doch Seckmauern setzte immer wieder Nadelstiche in der Offensive und beschränkte sich nicht nur auf die Defensivarbeit. So fiel auch das 2:1, das erneut Leon Raitz per Strafstoß nach einem Foul an Maximilian Raitz erzielte (26.). Doch auch der Tabellenführer legte noch mal nach: Raphael David Thomasz traf aus 25 Metern sehenswert ins Toreck (40.). Den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzte dann Leon Raitz mit seinem dritten Treffer, als er einen Fehlpass von Torhüter Junior abfing und aus 16 Metern das 3:2 erzielte (42.). Im zweiten Durchgang war zwar weiterhin Darmstadt im Vorwärtsgang, echte Großhancen kamen dabei aber selten zustande. Das lag vor allem an Torhüter Florian Kalweit, der stets zur Stelle war. Daran änderte auch die Einwechslung von Ex-Profi Elton Da Coste nichts. Der TSV hatte seinerseits das 4:2 mehrfach auf dem Fuß, konnte seine Chancen aber ebenfalls nicht mehr nutzen. So blieb es am Ende beim überraschenden, aber keineswegs unverdienten Seckmaurer Sieg.