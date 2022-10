Gruppenliga: Seckmauern nutzt die wilden fünf Minuten Während der TSV den Nichtabstiegsplätzen durch seinen Sieg näherkommt, kassiert TSV Höchst deutliche Niederlage

TSV Auerbach – TSV Seckmauern 1:3 (0:0). Ohne den erkrankten Torjäger Aljosha Klewar, dafür mit der lautstarken Unterstützung von zwei Bussen mitgereister Anhänger, traten die Gäste beim Mitaufsteiger an. Nahezu in Bestbesetzung überzeugte der TSV mit viel kämpferischem Einsatz, während die Gastgeber durch Nils Thobe und Burak Türkyilmaz zwar erste Chancen verzeichneten, diese aber noch recht ungefährlich blieben. Auf der Gegenseite kam Seckmauern zwar immer wieder vielversprechend in Tornähe, der Abschluss durch Leon Raitz, Maximilian Gessner und Luca Siebenlist blieb jedoch ebenfalls zu ungefährlich. Die bis dahin beste Chance bot sich Benjamin Wüst, der nach einer Balleroberung alleine auf Auerbachs Keeper Sebastian Kempf zulief, diesen jedoch nicht überwinden konnte. Zudem wurde Leon Raitz nach einem weiten Abschlag von Torhüter Florian Kalweit von der Auerbacher Defensive zu weit abgedrängt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Yannick Mondani (Kiedrich) war es dann noch einmal Max Hofferbert, der Torhüter Kempf mit einem Schuss von der Strafraumgrenze nicht in Bedrängnis bringen konnte. Auch die Halbzeitpause änderte nichts am Spielfluss der Gäste, die weiterhin viel Druck nach vorne machten. Aber auch die Gastgeber verzeichneten nun wieder die eine oder andere gute Gelegenheit. Dabei scheiterte Lorenz Terhart in aussichtsreicher Position. Im Gegenzug begannen fünf wilde Minuten: Zunächst verwertete Leon Raitz einen Querpass von Gessner zum 1:0 (51.), dann erhöhte Gessner selbst nach einem sehenswerten Angriff auf 2:0 (53.). Zuvor war der Ball über Wüst zu Dario Hener gekommen, dessen Schuss noch geblockt werden konnte. Beim Abschluss von Gessner aus halblinker Position ins lange Eck war die Auerbacher Defensive jedoch machtlos. Kaum zwei Minuten später jubelten die Gäste auch schon erneut: Nach einem Ballgewinn von Hener in Höhe des Strafraums kam der Ball erneut zu Leon Raitz, der mit einem überlegten Abschluss das 3:0 erzielte (55.). Und die Gäste hatten noch nicht genug: Ein Kopfball von Bastian Kalweit segelte über das Tor, Hener scheiterte mit einem Drehschuss an Keeper Kempf. Doch auch Auerbach meldete sich nach einigen Wechseln noch einmal zurück: So verfehlte Ankido David nur knapp das Tor und Florian Kalweit parierte gegen den frei stehenden David Schmidt. Das 1:3 gelang schließlich Terhart mit einem platzierten Schuss ins lange Eck (83.), was zugleich auch den Endstand bedeutete. Seckmauerns Pressesprecher Uli Wagner sprach danach von einer „extrem engagierten Leistung“ und einem verdienten Sieg. „Wir haben bis auf wenige Aktionen nichts anbrennen lassen, souverän gespielt und über 90 Minuten überzeugt.“

FC Alsbach – TSV Höchst 4:0 (1:0). „Alsbach war sehr präsent und hoch motiviert, wir dagegen schläfrig und im Spielaufbau zu träge“, zog der Höchster Betreuer Werner Beywl ein Fazit zur deutlichen Niederlage der Gäste. Ohne Spielertrainer Daniel Simoes angetreten, der aufgrund eines Infekts erst nach 68 Minuten in die Partie kam, merkte man den Höchstern über die gesamte Spieldauer die fehlende Kreativität an. Zudem kam auch noch Pech dazu, als Rico Blecher das Tor in den ersten Minuten aus kurzer Distanz verfehlte. Auf der Gegenseite verpasste Riccardo D’Addona den ersten Treffer ebenfalls nur knapp, und auch Maurice Götz zog seinen Abschluss am langen Pfosten vorbei. D’Addona war es auch, der die Gastgeber erstmals jubeln ließ, nachdem er den Ball an Torhüter Moritz Weipert vorbei ins Höchster Tor gespitzelt hatte (29). Die Gäste verloren ihrerseits im Spielaufbau zu viele Bälle, sodass es bis zum Pfiff von Schiedsrichter Tobias Michler (Offenbach) bei der Pausenführung der Gastgeber blieb. Die zweite Hälfte eröffnete erneut D’Addona, der ein Missverständnis zwischen Höchsts Spielertrainer Christian Remmers und Keeper Weipert ausnutzte und zum 2:0 einschob (49.). Götz setzte seinen Versuch kurz darauf knapp über das Tor, während Kevin Seiler auf der Gegenseite an Torhüter Nikolas Bonias scheiterte. Martin Schilcher legte schließlich auch noch einen dritten Treffer nach (77.), ehe Pascal Dinyer auf Zuspiel von Louis Widulle den 4:0-Enstand markierte (86.).