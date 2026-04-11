Gruppenliga: Seckmauern kämpft um Punkte

Der TSV Seckmauern will am Sonntag bei der Partie gegen Viktoria Griesheim Punkte sammeln. – Foto: Pia Pfeifer

Seckmauern. Der TSV Seckmauern empfängt in der Gruppenliga am Sonntag Viktoria Griesheim (15 Uhr). Die Odenwälder sind ob ihrer schwachen Bilanz 2026 (ein Sieg und sechs Niederlagen bei 34 Gegentreffern) auf Rang 16 abgerutscht und stecken tief im Abstiegskampf. „Auch wenn mich nach den letzten Ergebnissen viele für völlig verrückt halten werden – ich bin zuversichtlich, dass sich der Trend wieder umkehren wird“, erklärt Spielertrainer Lucas Oppermann.

Auch beim jüngsten 1:5 gegen die TS Ober-Roden habe man es „dem Gegner über 60 Minuten unfassbar schwer gemacht“, nachdem man zur Halbzeit sogar mit 1:0 in Führung lag. „Wir sind nicht tot oder am Boden, sondern wie ein angeknockter Boxer. Wir sind absolut konkurrenzfähig, nur leider zu selten über 90 Minuten, was dann auch diese brutalen Ergebnisse erklärt“, weiß Oppermann.

Mit Griesheim kommt der Tabellenneunte nach Seckmauern, der nach dem Abstieg aus der Verbandsliga eine „Konsilidierungsrunde“ spiele. Mit Akteuren wie Patrick Stumpf (26 Tore) verfüge die Viktoria über „überragende Einzelakteure“, die dem TSV wie schon im Hinspiel (2:5) weh tun könnten.

„Die Viktoria hat unter Elton da Costa einen hohen spielerischen Ansatz implementiert“, lobt Oppermann, der aber auch auf eine wichtige Besonderheit verweist. So wird die Partie erstmals in diesem Jahr auf dem Naturrasen ausgetragen, weswegen sich beide Teams umstellen müssten.

Personalsituation beim TSV entspannt sich wieder

Personell entspannt sich die Situation beim TSV wieder. Angreifer Joshua Diehl habe erstmals in dieser Woche wieder schmerzfrei trainiert, Allrounder Dario Hener ist wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt. So habe man diese Woche erstmals seit langem wieder mit 15 Feldspielern trainieren können. „Für die nächsten Spiele gilt das, was ich schon vor dem Ober-Roden-Spiel angesprochen habe: Die konzeptionelle und inhaltliche Arbeit tritt zurück, es ist in dieser Saisonphase einfach ein purer Überlebenskampf, in dem am Ende nur die Punkte zählen“, kündigt Oppermann an.

Dafür böte sich nun noch acht Mal die Möglichkeit, zumal der TSV noch gegen mehrere direkte Konkurrenten im Einsatz sein wird. „Wir haben gegen die TS den ,ersten Spieltag’ verloren, deswegen wollen wir gegen Griesheim den ,zweiten’ gewinnen“, fordert der Spielertrainer.





