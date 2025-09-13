Gruppenliga: Seckmauern hat 0:7-Debakel »abgehakt«

Seckmauern (flom). Der TSV Seckmauern empfängt in der Gruppenliga am Sonntag den VfB Ginsheim (Anstoß 15 Uhr). TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann erklärt, dass man in dieser Woche das 0:7-Debakel am letzten Sonntag in Altheim „aufgearbeitet und abgehakt“ habe. Laut Oppermann sei es ein „einmaliger Ausrutscher“ gewesen. „Was mich viel mehr als irgendwelche inhaltlichen Sachen gestört hat, war der Eindruck einer Art Akzeptanz von (kleinen) Niederlagen. Diesen hatte ich speziell im Hinblick auf unser Zweikampfverhalten oder in Laufduellen – wir waren da nicht mit der Konzentration und Einstellung dabei, die du in jedem Gruppenliga-Spiel brauchst“, erklärt Oppermann. Es müsse jedem klar sein, dass man mit solchen Leistungen, in denen „jede Fußballbasis fehlt“, am Ende nicht die Klasse halten könne.

„Dafür kenne ich meine Mannschaft aber mittlerweile so gut, dass ich weiß, dass wir gegen Ginsheim ein ganz anderes Gesicht zeigen werden“, fordert Oppermann. Mit dabei helfen soll Innenverteidiger Tim Zöller, der nach überstandener Grippe wieder zurückkehrt. Dagegen hat sich Ersatzkeeper David Schäfer im Training den Fuß verdreht und stünde daher nicht parat, falls Stammtorwart Florian Kalweit, dessen Einsatz ebenfalls fraglich ist, ausfallen würde. „Aber auch für diesen Fall wären wir gewappnet und hätten eine Lösung“, so Oppermann.

Der 39-Jährige gibt beim Blick auf Gegner Ginsheim zu, dass er mit einem solch dominanten Auftreten des Aufsteigers nicht gerechnet habe. Der VfB steht nach acht Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze und hat 35 Treffer erzielt. „Ich kenne den Sportlichen Leiter Carsten Hennig noch aus seiner Zeit vom FSV Frankfurt und weiß, welche Ambitionen in dem Verein stecken“, so Oppermann. Mit Angreifer Can Cemil Özer, der schon zehn Saisontreffer erzielt hat, habe der VfB zudem einen erfahrenen Unterschiedsspieler in seinen Reihen.

Der TSV habe am Sonntag „gar nichts zu verlieren“, sagt Oppermann, der selbst noch zwei Spiele rot gesperrt fehlt. Er hofft, dass sich sein Team wie schon gegen Fehlheim und Auerbach gegen ein Top-Team leichter tue.