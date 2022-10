Gruppenliga: Seckmauern gleich gegen nächstes Spitzenteam Gruppenligist TSV Seckmauern will endlich Abstiegsränge verlassen +++ Höchst will Schwung mitnehmen

Odenwaldkreis. In der Gruppenliga Darmstadt will der TSV Höchst den Schwung aus dem Hessenpokal mit in die Partie am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den FC Bensheim nehmen. Der TSV Seckmauern könnte mit einem Sieg bei Rot-Weiß Walldorf II die Abstiegsränge erstmals verlassen. Anstoß in Mörfelden-Walldorf ist um 13 Uhr.

Nach dem Überraschungssieg gegen den Tabellenzweiten aus Groß-Gerau (3:1) fordert der TSV Seckmauern am Sonntag auch gleich das nächste Spitzenteam. Mit Rot-Weiß Walldorf II (zuletzt 3:0 gegen Büttelborn) ist der Tabellenvierte für Trainer Albano Carneiro eine noch schwierigere Aufgabe als zuvor Groß-Gerau. „Walldorf ist gespickt mit Talenten, die auch in der Hessenliga ihre Einsatzzeit bekommen. Sie haben einen unfassbar guten Kader und die letzten fünf Spiele in beeindruckender Weise gewonnen“, weiß Carneiro, der mit seinem Team „eklig und effektiv“ sein und vor allem die Zweikämpfe gewinnen will. Hinten reinstellen kommt für den TSV aber wie schon gegen Groß-Gerau nicht infrage. „Wir wollen Fußball spielen“, stellt der Trainer klar, der zwar erstmals seinen kompletten Kader beisammen hat, von diesem aber auch fordert: „Wir müssen 100 bis 120 Prozent geben.“ Immerhin könnte der TSV mit einem weiteren Sieg erstmals die Abstiegsplätze verlassen.

Seinem Spiel gegen den FC Bensheim fiebert der TSV Höchst gleich aus zwei Gründen entgegen: Zum einen gilt es, den Schwung aus dem guten Auftritt im Hessenpokal-Achtelfinale gegen den FSV Frankfurt (1:2) mitzunehmen, zum anderen warten nach dieser Partie zwei spielfreie Wochen auf den TSV. Sieben Spiele in 21 Tagen haben die Höchster Akteure dann in den Knochen, wobei allein die vier deutlichen Gruppenliga-Niederlagen schmerzen. Gegen Bensheim (zuletzt 0:2 gegen Alsbach) hofft Spielertrainer Christian Remmers nun auf die Wende. Der FC erlebt zudem gerade eine ähnliche Krise wie der TSV, hat zuletzt sogar sechs Partien in Folge verloren.