Gruppenliga: Seckmauern ärgert Tabellenzweiten TSV gewinnt überraschend gegen VfR Groß-Gerau +++ TSV Höchst misslingt Generalprobe vor Hessenpokal

Die Gastgeber kamen in Bestbesetzung sehr gut in die Partie und versteckten sich vor dem Favoriten zu keinem Zeitpunkt. Stattdessen verzeichneten Dario Hener und Joel Prostmeyer, der Groß-Geraus Keeper Nico Altoe aus 18 Metern zu einer Glanzparade zwang, die ersten nennenswerten Chancen der Partie. Die Gäste wirkten ob der mutigen Herangehensweise des Aufsteigers immer wieder überrascht und sahen sich schließlich gar im Rückstand: Abwehrchef Marvin Friedrich hatte den Ball sehenswert aus 16 Metern ins Toreck gezirkelt (14.).

Die Führung wirkte aber vor allem auf die Gäste positiv, die nun besser in die Partie fanden und sich prompt auch belohnten. Pascal Wicht verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:1 ins lange Eck (26.). Nach dem Ausgleich brach das Seckmaurer Spiel ein wenig in sich zusammen, es wurde nicht mehr richtig nachgesetzt und die Zweikämpfe nicht mehr mit der Vehemenz bestritten wie zuvor.

Seckmauern mit starker zweiter Hälfte

In dieser Phase zeigte Groß-Gerau mehrfach sein spielerisches Können, das auch zweimal fast die Führung bedeutet hätte. Die beste Chance davon vereitelte Groß-Geraus Torjäger Fabio De Leo selbst, als er aus einer Abseitsposition heraus den Ball noch berührte, der auch ohne sein Zutun im Netz gelandet wäre. In der Halbzeitpause nahm TSV-Trainer Albano Carneiro einige Umstellungen vor, die den TSV tatsächlich zurück in die Spur brachten. Von nun an gewannen die Gastgeber ihre Zweikämpfe wieder und setzten in der Offensive immer wieder Nadelstiche. So auch nach einer knappen Stunde, als Max Hofferbert eine Vorlage von Luca Siebenlist zum 2:1 verwertete (59.). Und diesmal ließ Seckmauern nicht wieder nach, sondern setzte sich sogar weiter ab: Nach einer guten Umschaltsituation legte Hener den Ball für Benjamin Wüst auf, der nach vielen glücklosen Situationen in den Wochen zuvor nun auch einmal selbst jubeln durfte (70.). Groß-Gerau reagierte auf den Rückstand mit einer Systemumstellung und fortan drei Angreifern, die gegen den leidenschaftlichen Kampf der Gastgeber aber auch nicht ankamen.

Zwar wurde es bei einem Eckball der Gäste noch einmal brenzlig, als der Ball dreimal aus der Gefahrenzone geblockt werden musste, alle übrigen Gelegenheiten der Gäste entschärfte Keeper Florian Kalweit aber sicher, sodass es am Ende bei der überraschenden zweiten Saisonniederlage der besten Abwehr der Liga blieb. „Aufgrund der zweiten Halbzeit war das ein absolut verdienter Sieg“, jubelte Trainer Carneiro danach.